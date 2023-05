INPS: chi compie questi anni nel 2024 potrebbe andare in pensione 5 anni prima

Buone notizie per chi compie una determinata età nel 2024: pronti ad andare in pensione 5 anni prima con questi requisiti?

Sul discorso pensioni, i soggetti interessati si pongono molte domande. Ci sono delle attese che riguardano la riforma pensionistica, in corso con il Governo Meloni e che avrà conferma solo nel 2024. Un nuovo anno che potrebbe riservare non poche sorprese, infatti nel 2024 i soggetti che compiono una età in particolare potrebbero richiedere la pensione 5 anni prima. Chi sono i fortunati e quali sono i requisiti necessari per fare domanda?

In pensione 5 anni prima solo per questi soggetti

Ogni notizia che riguarda la pensione viene messa in evidenza e le domande sono tantissime. Nel 2023 le minime hanno raggiunto una quota considerevole, grazie ai vari interventi da parte del Governo oltre che le percentuali per la rivalutazione previste dalla legge.

Per il 2024 ci sono già alcune novità che potrebbero allietare una categoria in particolare di pensionati. In sede di riforma pensionistica, ci sono molti strumenti che verranno messi in discussione e altri rinnovati. La Quota 41 al momento è stata rimandata, perché i costi sono ingenti e gli strumenti da mettere sul tavolo moltissimi.

Per questo motivo nel 2024 si dovranno trovare delle alternative in merito. Un piano predisposto con nuove misure mirate, per l’uscita anticipata dal lavoro. Sembra che alcune in scadenza a fine dicembre 2023 potranno essere prorogate nel nuovo anno.

Si parla dell’Opzione Donne e dell’APE sociale, con la conferma di una pensione 5 anni prima ovvero per chi compie 62 anni. Questo vuol dire che i nati nel 1962 potrebbero ottenere l’uscita anticipata dal lavoro, così da non essere esclusi dalla Quota 103.

Requisiti e domanda per la pensione in anticipo

Al momento non c’è nulla di confermato ma sono ipotesi. Per spiegare meglio: al momento i nati nel 1962 potrebbero richiedere la pensione anticipata grazie alla Quota 103, ma solo se questa verrà confermata anche nel 2024. In generale, tutti quelli che compiono 62 anni nel 2024 e hanno 41 anni di contributi versati, possono richiedere una pensione anticipata.

È importante usare il condizionale al momento, perché ancora nulla è stato confermato o concretizzato. Il DEF – Documento di Economia e Finanza – è un atto del Governo dove vengono fissati dei capitoli per la Legge di Bilancio dell’anno successivo. Sotto un punto di vista prettamente economico, questo è un atto molto importante per il Governo che arriva dopo la manovra finanziaria. Quindi la Quota 103 potrebbe essere confermata o meno, ma tutto è ancora da vedere.

Se fosse così, nel 2024 ci saranno i soggetti che compiono una età corretta per andare in pensione con cinque anni di anticipo.

La misura potrebbe essere la stessa del 2023, con una quota non più alta della misura da 2,5 il trattamento INPD minimo. È comunque ancora tutto da vedere e da confermare, nei prossimi mesi da parte del Governo.