A maggio questi segni subiranno una profonda crisi: chi dovrà preoccuparsi

Alcuni segni subiranno profonda crisi, secondo gli astri, non saranno molto fortunati in amore nel mese di maggio. Vediamo nel dettaglio di chi stiamo parlando.

C’è chi ci crede e chi no eppure l’oroscopo, con tutte le previsioni per i vari segni zodiacali, viene letto ogni giorno da tantissime persone e potrebbe condizionare le loro vite.

Segni sfortunati in amore a maggio

Il mese di maggio porterà diverse novità nella maggior parte dei segni zodiacali. Si tratterà, a volte, di novità positive. In altri casi, invece, tali segni assisteranno a dei veri e propri sconvolgimenti.

Il mese di maggio 2023, per quanto riguarda il versante amoroso di alcuni segni zodiacali, potrebbe essere davvero disastroso. Questo perché Venere, che viene considerato come il pianeta per eccellenza, in grado di influenzare i sentimenti, sta per concludere il suo passaggio nel segno dei Gemelli. A maggio, infatti, nel corso della sua prima settimana, giungerà nel Cancro. Proprio nel segno del Cancro si trova Marte.

Quali saranno i segni zodiacali che, sul versante amoroso, avranno la peggio uscendone con il cuore in mille pezzi? Scopriamolo di seguito.

Chi avrà la peggio?

Il primo segno zodiacale interessato è il Bilancia. Questo segno, infatti, dovrà muoversi in modo molto cauto. Infatti, il pianeta della Venere lascerà il suo posto buono in quadratura insieme a Marte, considerato come il pianeta della passione e dell’eros. I nati sotto questo segno dovranno essere in grado, più di ogni altro, di mantenere la calma e fare leva sul loro equilibrio. Per poter uscire indenni dal mese di maggio, i bilancia dovranno evitare che i problemi eventuali sul lavoro vengano sfogati sul partner.

Il secondo segno che potrebbe avere problemi è il Capricorno. I nati sotto questo segno potrebbero lasciarsi trasportare troppo dal lavoro che darà nuove opportunità di lavoro e stimoli. Tutto questo assorbimento, però, potrebbe portare il Capricorno a trascurare gli affetti. Per evitare che ciò accada, il Capricorno dovrebbe imparare a delegare, magari a qualcuno di cui si fida.

Per quanto riguarda il terzo ed ultimo segno, invece, un altro che potrebbe essere sfortunato in amore nel mese di maggio è il Vergine. Tuttavia, se i nati sotto questo segno riusciranno a superare indenni il passaggio tra aprile e maggio non dovranno più avere paura di nulla. Per loro, infatti, c’è il rischio che si accumulino delle tensioni e possano poi esplodere. Il consiglio è quello di tenere duro, facendosi scivolare addosso eventuali polemiche. Nella seconda settimana di maggio, per loro, andrà meglio, riuscendo a ricucire lo strappo che si è andato a creare con il partner.

E tu ti ritrovi in uno di questi segni zodiacali che potrebbe avere problemi d’amore nel mese di maggio 2023?