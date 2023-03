Previsioni meteo, neve copiosa arriva in queste zone: ecco dove la vedremo

Previsioni meteo, neve copiosa in arrivo in queste zone dello stivale. Ecco chi deve prestare attenzione. L’Italia ancora una volta sarà divisa in due. La primavera tarderà ad arrivare proprio qui.

La primavera ormai è arrivata, almeno così dice il calendario. Eppure, non tutte le regioni dello stivale potranno godere del caldo e delle temperature miti. Ecco dove cadrà neve copiosa. Attenzione se vivi qui.

Primavera capricciosa: in queste regioni torna il freddo

Abbiamo superato ormai il 21 marzo da qualche giorno, la primavera è ufficialmente iniziata – almeno secondo il calendario – ma nei fatti il caldo e le giornate soleggiate non hanno travolto il nostro stivale o comunque non tutto.

Alcune regioni della penisola italiana hanno iniziato la settimana con sole splendido, cielo limpido e temperature piacevoli. Altre invece, stanno facendo ancora i conti con il freddo e il vento.

Fino agli inizi di aprile, le previsioni meteo saranno piuttosto instabili. Gli esperti del tempo attendono anche l’arrivo di neve copiosa persino a quota bassa, soprattutto in alcune zone del nostro stivale.

Si parla di un calo termico davvero importante e dell’ingresso sul Mediterraneo di correnti di aria fredda provenienti dal Nord-Est. Scopriamo però più nel dettaglio quali regioni d’Italia si ritroveranno ancora a combattere contro l’inverno che non ha intenzione di fare le valigie.

Previsioni meteo, parte dello stivale sommersa da neve copiosa

Quest’ultimo weekend di marzo ha riservato delle sorprese straordinarie per buona parte dello stivale. Soprattutto nelle regioni del Centro e del Sud, gli abitanti hanno potuto godere di due giorni, Sabato 26 e Domenica 27, soleggiati, con temperature piacevoli e con il cielo sgombro di nuvole.

Non è successo lo stesso al Nord e nel versante Centro Occidentale della penisola che invece continuano a fare i conti ancora una volta con il tempo instabile. Le previsioni meteo sono però piuttosto drammatiche e per buona parte dello stivale, i meteorologi non hanno buone notizie.

Gli esperti del tempo attendono il ritorno di neve copiosa a quota bassa per alcune regioni d’Italia, accompagnata da correnti di aria fredda provenienti dal Nord-Est e di un calo drastico delle temperature.

A partire da domani, Martedì 28 marzo, ritorneranno i fiocchi di neve soprattutto al Centro e al Nord. Neve a bassa quota sull’Appennino, anche su quello meridionale. Poi, a partire da Mercoledì, la neve potrebbe cadere oltre i 900 metri persino su Abruzzo, Marche e Molise.

Si attendono delle nevicate anche in Valle D’Aosta, in Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte. Le temperature ovviamente diminuiranno in maniera considerevole.

Addio alle speranze di godere del caldo sulla pelle e del cielo sgombro da nubi: per buona parte dell’Italia purtroppo, il brutto tempo continuerà a essere presente almeno fino a metà aprile quando la primavera svestirà i panni invernali e finalmente le belle giornate dovrebbero tornare a illuminare tutto lo stivale o quasi.

Non sono invece previste piogge e temporali violenti, per ora. Anzi, per un po’ il nostro stivale non vedrà una goccia d’acqua, almeno per qualche giorno: si riaffaccia dunque l’incubo siccità che preoccupa gli esperti del tempo.

Anche questa situazione climatica potrebbe però cambiare repentinamente. Con molta probabilità, i primi di aprile – e con grande sorpresa di tutti – al Sud e sulle Isole potrebbero tornare violenti temporali.