In uscita il nuovo singolo di Luigi Strangis, Adamo ed Eva: ecco cosa dobbiamo aspettarci

Luigi Strangis è pronto per tornare nel mercato discografico italiano con un nuovo singolo. Si chiamerà Adamo ed Eva e uscirà il 31 marzo. Ecco quali altre informazioni abbiamo al riguardo.

Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21, con due album alle spalle, è pronto a tornare sulle scene con un nuovo singolo. Dopo l’esclusione da Sanremo 2023 – che aveva fatto imbestialire letteralmente tutti i suoi fan – il cantautore non si è dato per vinto e ha continuato a lavorare: con l’arrivo della primavera, è rifiorita anche la sua voglia di produrre. Ecco cosa sappiamo del suo nuovo singolo.

Luigi Strangis torna con un nuovo singolo

Sta per tornare nel mercato discografico Luigi Strangis, il vincitore di Amici 21 (in barba a tutti coloro che lamentavano la sua “sparizione” dalle scene). Certo, sicuramente, rispetto ad alcuni suoi “predecessori”, il suo post-talent non è stato dei migliori – vedi esclusione da Sanremo 2023, insieme al suo ex collega Alex Wyse – ma che fa. Del resto, il cantante ha solo 22 anni (compiuti da poco tra l’altro), quando è approdato ad Amici ne aveva solo 20 tecnicamente, sapeva benissimo di avere tutta la vita davanti per fare ciò che desiderava.

E, in effetti, è proprio quello che sta facendo: lontanissimo dal gossip, dalle luci della ribalta in senso stretto, dalla sua affermazione come personaggio – durante la sua lunghissima permanenza (durata circa otto mesi in pratica) nell’ormai celebre casetta, riuscì a resistere alle “avances” mossegli da Carola Puddu, ballerina allieva di Alessandra Celentano, tenendosi sempre distante da ogni tipo di relazione pubblica – Luigi sta portando avanti la sua musica, la sua arte, il suo io (ma solo quello che vuole mostrare, come sui social, su cui a parte delle sue canzoni e di qualche sprazzo qua e là della sua vita quotidiana, parla di ben poco).

Ebbene, a proposito del talent, già durante i succitati lunghissimi otto mesi trascorsi al suo interno, Strangis aveva pubblicato diversi singoli, cioè Vivo, Muro, Partirò da zero, Tondo (scritto per lui da Enrico Nigiotti) e Tienimi stanotte. Quest’ultimo, in particolare, ha riscosso un enorme successo, tanto da essere certificato disco d’oro e da essere rimasto per ben 14 settimane consecutive nella classifica italiana dei singoli. Non male per un ragazzo giovanissimo appena uscito da una scuola – di fatto, Amici questo è – che si trova a scontrarsi con artisti navigati, che nel mare discografico ci sguazzano da anni ormai.

Nel frattempo – tra la finale (che ovviamente ha vinto) e la certificazione – è uscito il suo primo EP, Strangis. Altro successo, sì: basti pensare che è arrivato direttamente in vetta alla classifica italiana degli album, che gli ha permesso di guadagnare un altro disco d’oro a distanza di meno di un mese dal precedente. Tutto è avvenuto in pratica verso la fine dell’estate del 2022 (tra agosto e settembre in pratica). Poi, subito dopo, l’uscita di Stai bene su tutto, il singolo che avrebbe anticipato il secondo album in studio di Luigi, Voglio la gonna, pubblicato a ottobre, contenente dieci tracce in tutto e visto da molti più che altro come un vero e proprio inno alla libertà di esprimersi, di essere sé stessi senza remore, senza barriere.

Vogliamo dire la verità? Diciamola: dell’album non si è parlato tantissimo. Nonostante fossero passati cinque mesi scarsi dalla finale di Amici – complice probabilmente anche l’inizio della nuova edizione – non c’è stato un grande clamore attorno alla sua uscita. Eppure sembrava che il fandom di Strangis fosse agguerrito, tanto da portarlo a vincere (si è scontrato contro talenti come il succitato Alex e Sissi, entrambi nella squadra di Lorella Cuccarini).

Una certa dose di successo comunque è arrivata, dobbiamo specificarlo per onore di cronaca: agli AMI Awards – i premi della musica italiana di All Music Italia – proprio lui ha trionfato sia nella categoria Disco d’esordio 2022 che in quella Artista rivelazione dell’anno (ad aprile gli verranno consegnati i premi).

Quello che è certo poi è che, solo un paio di mesi dopo, è arrivato in radio il secondo singolo estratto dall’album, Sembra Woodstock. Questo è accaduto più o meno subito dopo la notizia dell’esclusione di Luigi da Sanremo: nel frattempo i suoi fan si erano letteralmente scatenati contro Amadeus, ma nonostante ciò, è rimasto comunque abbastanza in sordina.

Oggi il cantante è pronto per tornare con un altro singolo: si chiamerà Adamo ed Eva. Ecco cosa sappiamo al riguardo.

Ecco cosa sappiamo del singolo

Adamo ed Eva è il titolo del nuovo singolo di Luigi Strangis. Lo aveva annunciato lui stesso sui social, scrivendo: “È arrivata la primavera, è finito il letargo. È arrivato il momento di nuova musica” ed ora sappiamo che ha mantenuto la parola.

Cosa sappiamo per adesso del brano? Innanzitutto abbiamo la copertina: è ritratto il cantautore, con in mano la famosa “mela del peccato”. Del resto, parlando di Adamo ed Eva, poteva esserci una cover diversa da questa? Ovviamente no, la coerenza prima di tutto.

La seconda informazione utile che abbiamo è la data precisa di uscita: Strangis ha scelto il 31 marzi per celebrare nuova musica. Sarà stato l’arrivo della primavera – come ironicamente ha detto lui stesso – a ispirarlo e probabilmente sarà la sua nuova canzone ad allietare le tiepide giornate di aprile di moltissime persone.

Il terzo (e ultimo, ahinoi) dettaglio è questo: è già partito il presave del brano, per la gioia di tutti i suoi fan. Detto ciò, ci sono tante domande che aleggiano nelle loro menti: di cosa parlerà (qualche indizio può darcelo il titolo, ma non è neanche detto che il senso che Luigi dà alla storia di Adamo ed Eva sia quello convenzionale)? Sarà autobiografico? Con chi lo ha scritto e composto (considerate che il cantautore è anche polistrumentista, tra le altre cose)?

Tutte queste domande troveranno delle risposte tra soli tre giorni: ormai manca davvero pochissimo. E chissà cosa pensa Rudy Zerbi del suo ex allievo: probabilmente sarà fiero di lui.