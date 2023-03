Francia, continuano le proteste contro la riforma delle pensioni

By

La situazione attuale in Francia è caratterizzata da continue proteste contro la riforma delle pensioni proposta dal governo. Queste hanno infatti provocando scioperi, blocchi e notevoli disagi per la popolazione. Le manifestazioni sono state organizzate in diverse città del paese e hanno visto la partecipazione di varie categorie lavorative, compresi i trasporti pubblici, i professionisti della sanità, gli insegnanti e i dipendenti delle aziende statali.

I sindacati hanno chiesto al governo di abbandonare la riforma, sostenendo che quest’ultima rappresenti una minaccia per i diritti dei lavoratori e per il sistema di protezione sociale francese. Nonostante le proteste e le pressioni dell’opposizione politica, il governo ha mantenuto la sua posizione.

Questo ha infatti affermato che la riforma sia necessaria per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico nel lungo termine. La situazione resta quindi incerta e il conflitto tra le parti interessate sembra destinato a continuare nei prossimi giorni e settimane.

La richiesta di mediazione

In Francia, la situazione relativa alle proteste contro la riforma delle pensioni si sta intensificando. Sono ben 240 le manifestazioni organizzate in tutto il paese nella giornata di oggi. La partecipazione alle proteste è stata significativa, con diverse categorie lavorative che hanno aderito allo sciopero generale.

Aumenta anche il numero dei giovani nelle piazza a urlare per far sentire i propri diritti. Questo è un dato molto significativo che rende visibile la preoccupazione dei giovani nei confronti di un futuro incerto.

I sindacati hanno inviato una lettera al presidente francese Emmanuel Macron, chiedendo una mediazione per risolvere la situazione. Nella lettera, i sindacati sostengono che la riforma proposta dal governo minacci i diritti dei lavoratori e il sistema di protezione sociale francese. I sindacati hanno proposto di avviare un dialogo costruttivo con il governo, con l’obiettivo di trovare una soluzione accettabile per tutte le parti interessate.

Il governo francese, tuttavia, sembra determinato a portare avanti la riforma, sostenendo che questa sia necessaria per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. La situazione rimane quindi incerta e le prossime mosse delle parti interessate sono ancora da determinare.

240 manifestazioni

Le proteste contro la riforma delle pensioni in Francia continuano senza sosta. Da Parigi a Nizza, da Lione a Bordeaux, da Nantes a Montpellier, sono state organizzate ben 240 manifestazioni in tutto il Paese oggi, tutte contrarie all’aumento dell’età pensionabile a 64 anni, a una sola settimana dal voto finale in Parlamento.

Secondo le stime fornite dall’intelligence nazionale francese, si prevede che solo a Parigi parteciperanno tra le 70mila e le 100mila persone, mentre in tutto il territorio nazionale il numero totale di manifestanti potrebbe superare le 700mila persone.

Mentre attendono l’arrivo del corteo principale di Parigi, previsto per le 14 e che si snoderà dal Place de la République fino alla Place de la Nation alle 19, molti commercianti stanno barricando i loro negozi per timore di possibili azioni violente. L’emittente Bfmtv ha riferito che il percorso previsto per il pomeriggio nella capitale è lo stesso che fu seguito durante l’11 febbraio, quando si contarono ben 93mila partecipanti e si verificarono numerosi scontri.

La procura mette in guardia

La questura ha già emesso avvertimenti riguardanti i pericoli per la sicurezza e la circolazione stradale, chiedendo ai conducenti di evitare le aree interessate. Inoltre, gli agenti hanno predisposto corridoi speciali per coloro che devono raggiungere gli ospedali all’interno del perimetro della manifestazione parigina.

Inoltre, il 30% degli insegnanti ha aderito allo sciopero, come segnalato dalla scuola. Il lavoro dei controllori di volo, scioperanti il 30 e il 31 marzo, sta causando forti disagi negli aeroporti, con una riduzione del 20% dei collegamenti aerei.

A Parigi, inoltre, il trasporto pubblico subirà notevoli interruzioni, con una garanzia del 50% dei servizi metropolitani. I netturbini di Parigi hanno anche aderito allo sciopero, causando ulteriori disagi nella capitale francese.