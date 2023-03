Meteo, crollano le temperature: quali saranno le regioni sotto la neve

Meteo, l’Italia nella morsa del ciclone nevoso. Crollano le temperature. Ecco quando arriverà il freddo polare e quali saranno le regioni sepolte dai fiocchi bianchi.

Non si placa il maltempo in Italia. I meteorologi lanciano l’allarme: ritorna nuovamente l’incubo della neve. Le temperature polari faranno capolino sulla nostra penisola già tra qualche ora. Ecco quali regioni si ritroveranno sotto la neve.

Brutte notizie per gli italiani: crollano le temperature

Non c’è tregua e non c’è pace per l’Italia che dopo un breve assaggio di primavera si ritrova nuovamente avvolta nella morsa del gelo e della neve. Le temperature fredde delle ultime ore diventeranno artiche e polari nei prossimi giorni.

I meteorologi lanciano l’allarme: un ciclone nervoso farà irruzione sulla nostra penisola e imbiancherà buona parte dello stivale. A essere avvolte nella morsa della neve, soprattutto alcune regioni di Italia.

Le temperature diminuiranno da Nord al Sud, Isole comprese. Fiocchi bianchi attesi anche sugli Appennini meridionali, non soltanto su quelli centrali. Insomma, la situazione è piuttosto drammatica.

Anche se marzo è ormai iniziato da qualche giorno, la primavera sembra per ora soltanto un sogno. L’inverno, il più freddo degli ultimi anni, non ha proprio intenzione di abbandonare la nostra bella nazione, anzi. Insistente e prepotente, vuole portare con sé freddo e neve, soprattutto in queste regioni, ancora per qualche settimana.

Meteo Italia, ritorna l’incubo neve

Non possiamo ancora esultare e sperare nel prossimo arrivo della primavera perché l’inverno non ha intenzione di lasciare l’Italia. Le ultime previsioni meteorologiche preoccupano tutti, soprattutto gli esperti del tempo che lanciano l’allarme clima: un vortice sul Tirreno porterà sul nostro stivale non soltanto violenti temporali ma anche neve a bassa quota, persino al Sud.

Nelle regioni meridionali, da qualche ora, le piogge non danno tregua. Le temperature poi basse, fanno battere i denti non soltanto nel meridione ma in ogni settore climatico dello stivale.

Da Nord a Sud la situazione è più o meno uguale per tutti. Freddo, pioggia e neve in alcune zone stanno mettendo in ginocchio la nostra nazione. Non arrivano notizie confortanti nemmeno per i prossimi giorni.

Qualche ora fa si era parlato di una tregua da neve e temporali, purtroppo i meteorologi si ritrovano oggi a smentire il tutto. Il tempo sarà in netto peggioramento già a partire da stasera e continuerà a portare con sé pioggia e neve, almeno fino alla prossima settimana.

Causa delle piogge sul versante Centro Sud d’Italia e sul settore Nord-Ovest, una circolazione ciclonica presente sul Tirreno che non si limita a portare temporali ma trascina anche neve a bassa quota.

Si attendono temporali piuttosto violenti in Calabria, soprattutto a partire da domani. Anche sulla Sila e sull’Aspromonte violenti piogge. Non sarà migliore la situazione per il Centro e per il Sud.

Previsti temporali anche sugli Appennini centrali e meridionali e addirittura neve sull’Appennino Calabro Lucano e su quello abruzzese. A risentirne non soltanto del freddo ma anche di rovesci e temporali, Campania, Basilicata e Calabria caratterizzate da accumuli pluviometrici superiori ai 45 mm.

La causa del maltempo è un vortice ciclonico arrivato sul Tirreno e formatosi settimana scorsa tra le Baleari e la Costa Azzurra che ha causato l’arrivo di temperature artiche anche sul nostro stivale.

Previste abbondanti nevicate a quota bassa al Centro-Sud e nel settore Nord-Ovest. Già nelle scorse ore in Piemonte ma soprattutto a Cuneo, la neve è caduta a 1500 m di altitudine con un mantello spesso 20 cm.

La situazione non è destinata a migliorare. Possono invece dire addio alle piogge (almeno per il momento) alcune città del centro come Bologna e Modena che saranno invece colpite dalla neve soprattutto nella zona Centro-Orientale.

Continuano invece rovesci e i temporali al Sud, soprattutto nel Lazio e in Campania. Già da qualche ora, temporali piuttosto violenti si sono registrati sulle coste del Cilento mentre la neve sugli Appennini meridionali è caduta oltre i 1200 metri.

Tempo instabile anche sulle Isole, la Sardegna in particolare è ancora al centro del vortice ciclonico che anche nelle prossime ore continuerà a portare pioggia. Il meteo non dà tregua.