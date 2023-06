Perché le foglie di pomodoro sono spesso attorcigliate? La colpa è proprio la sua

By

Perché le foglie di pomodoro sono spesso attorcigliate? Ti sei mai posto questa domanda? Oggi ti sveleremo la motivazione reale. Tutta colpa sua.

Se hai un piccolo orto o giardino e se coltivi piante di pomodoro, ti sarà capitato sicuramente di osservare un curioso fenomeno: le foglie che si attorcigliano. Perché accade? Lo scopriamo insieme.

Pomodori, come coltivarli al meglio

La pianta di pomodoro è tra quelle più difficili di cui prendersi cura. Non basta solo irrigarla nel modo corretto ma anche concimarla con i giusti nutrienti. Non è vero però che essa cresce bene solo in un orto o in un grande giardino. Anche sul balcone di casa la puoi coltivare e, se segui alcuni suggerimenti, raccogliere anche i suoi deliziosi e polposi frutti.

Che tu voglia provare a coltivare i pomodori in orto, sul balcone o sul terrazzo, poco importa. Devi essere al corrente di alcune regole che se non rispettate, impediranno alla tua pianta di crescere e fruttificare nel modo migliore.

Questo il vademecum che dovresti sempre tenere a mente:

la pianta di pomodoro vive di acqua: innaffiala più volte al giorno d’estate e una volta al giorno, tutti i giorni, in primavera;

la pianta di pomodoro ha bisogno di luce per crescere: mettila esposta in direzione dei raggi solari;

la pianta di pomodoro la devi concimare almeno una volta ogni due settimane: in questo modo crescerà e darà frutti molto velocemente;

la pianta di pomodoro la devi interrare in profondità: solo così le radici cresceranno forti e capaci di assorbire tutti i nutrienti necessari.

Ora che hai imparato queste regole, non ti resta che metterle in pratica e goderti i risultati del tuo lavoro. Prima però, abbiamo un altro punto importante da affrontare. Hai mai notato che le tue bellissime piante di pomodoro spesso presentano le foglie attorcigliate? Per quale ragione si verifica questo curioso fenomeno? Ecco la reale motivazione.

Perché le foglie di pomodoro sono spesso attorcigliate: la motivazione

Se le foglie delle tue piante di pomodoro si arricciano o attorcigliano su se stesse, la ragione è essenzialmente una. È tutta colpa sua, del pericolosissimo acaro bianco!

Ne hai mai sentito parlare? Si tratta di un parassita che può causare davvero tanti danni alla tua pianta di pomodoro. Gli acari bianchi sono minuscoli, quasi invisibili a occhio nudo eppure la tua pianta soffre tantissimo per la loro presenza.

Essi depongono le uova – anch’esse microscopiche – sul lato inferiore delle foglie. Rifuggono la luce, e si nutrono delle foglie delle piante di pomodoro alle quali, tramite il morso, trasmettono malattie e tossine pericolose. Proprio queste ultime portano le foglie ad attorcigliarsi.

Come risolvere il problema? Se credi che ci sia un’infestazione in corso, la cosa più opportuna da fare è intervenire con un acaricida per evitare che la pianta muoia. Procedi poi con un lavaggio delle foglie utilizzando una miscela a base di acqua e bicarbonato.

Per realizzarla, devi versare 2 cucchiai di bicarbonato di sodio in 300 ml di acqua a temperatura ambiente. Poi versa il prodotto in un nebulizzatore e spruzza la soluzione sulle foglie.

Assicurati di eliminare gli acari bianchi e le uova passando sulle foglie di pomodoro un dischetto di cotone imbevuto nella miscela di acqua e bicarbonato. La tua pianta in pochi giorni dovrebbe riprendersi.

Ci sono però anche altre ragioni che potrebbero portare le foglie di pomodoro ad arricciarsi. Per esempio il clima instabile può causare questo fenomeno. Le alte temperature e il caldo torrido non sono amici del pomodoro: le foglie si seccano e si attorcigliano perché la pianta cerca di difendersi per evitare un’ulteriore perdita di acqua.

Anche gli erbicidi possono provocare il fenomeno delle foglie di pomodoro arricciate. Non ci riferiamo necessariamente ai tuoi di erbicidi (confidiamo nella tua coscienza ecologica!) ma anche a quelli utilizzati da un vicino per le sue piante per sbarazzarsi di parassiti ed erbe infestanti.

Il vento li sposta nel tuo terreno colpendo i pomodori e facendoli ammalare. Se intervieni repentinamente curando la tua pianta con integratori di potassio e calcio, riuscirai a salvarla.

E del cosiddetto virus del pomodoro ne hai mai sentito parlare? Si tratta di una malattia che purtroppo non consente alla pianta di sopravvivere. Non ha nulla a che fare con gli acari bianchi di cui abbiamo parlato sopra.

In questo caso specifico, vedrai purtroppo la tua pianta ammalarsi velocemente. Non solo le foglie si attorciglieranno ma inizieranno anche a ricoprirsi di una patina bianca che poi si diffonderà anche sullo stelo.

Il virus del pomodoro è pericoloso anche per altre piante. Nel caso questa malattia dovesse arrivare anche nel tuo orto, hai un’unica soluzione da mettere in pratica. Devi sradicare la pianta malata e gettarla: questo virus può essere letale anche per piante di cetrioli, melanzane e zucchine.

Ecco dunque perché le foglie di pomodoro sono spesso attorcigliate. Le ragioni che ti abbiamo indicato sono quelle più pericolose per la tua pianta. Prenditi cura dei tuoi pomodori nel migliore dei modi seguendo soprattutto i suggerimenti che ti abbiamo dato.