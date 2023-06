Telecomando, una volta che proverai questo trucco non ne farai a meno: risparmi

By

Un uso frequente del telecomando porta inevitabilmente a guastarlo e a causarne il malfunzionamento. Ecco un trucco per ripristinare le sue funzioni, che potrai fare tutte le volte che smetterà di funzionare!

Il telecomando è un dispositivo largamente usato per la tv e altri apparecchi che usiamo frequentemente in casa durante il giorno.

Questo apparecchio piccolo e maneggevole consente di cambiare i canali della tv, le frequenze della radio e altro senza farci muovere dalla sedia o dal divano, o da qualunque altro punto della casa.

Mantenerlo funzionante ed efficiente è quindi indispensabile, ma non sempre si può. Infatti, spesso cade a terra e sballa nelle funzioni, cosa che può anche capitare per l’uso eccessivo dei tasti e un rallentamento dei contatti elettrici interni.

In questi casi la cosa migliore sarebbe quella di comprane un nuovo dispositivo e gettare quello vecchio, ma sarebbe un dispendio di denaro inutile, visto che con un piccolo trucco puoi rimettere a posto il telecomando. Ecco cosa devi fare per ripristinare il funzionamento di questo dispositivo!

Cause del malfunzionamento del telecomando

Quando il telecomando della tv o di altri dispositivi non funziona la prima cosa da fare è controllare se c’è la batteria scarica. In questo caso basta cambiarla per riattivarne il funzionamento. A volte però il problema può essere interno e può dipendere dalla scheda, oppure dal mancato funzionamento dei contatti elettrici.

In questi casi è importante pulire con cura la zona in cui i tasti fanno pressione, così da eliminare del tutto il grasso e la sporcizia che non permettono ai tasti di funzionare correttamente.

E’ proprio lo sporco che si accumula in questa zona ad impedire ai tasti di funzionare, in quanto viene a mancare la conducibilità elettrica.

Il trucco della carta stagnola per ripristinare il collegamento

Il trucco per far funzionare il telecomando e riattivare la conducibilità elettrica è usare la carta stagnola. Proprio così, la carta stagnola aiuta a rimettere in funzione i collegamenti che si sono rallentati a causa dello sporco e basta solo metterla all’interno del dispositivo dopo averlo pulito con cura.

Questo trucco semplice ed economico impedirà di gettare il telecomando nella spazzatura e ti consentirà di ridargli una nuova vita, evitando lo spreco. Si tratta di una soluzione volta alla sostenibilità, a cui dobbiamo prestare maggiore attenzione, e al risparmio economico, cosa importante in tempi di crisi.

Inoltre, la carta stagnola è un elemento che tutti teniamo in casa perché la usiamo per conservare i cibi, per cui non dobbiamo neanche andarla a comprare e possiamo usarla quando vogliamo.

Il fatto di poterla reperire così facilmente consente di risolvere in tempi reali un eventuale malfunzionamento del telecomando, anche se dovesse accadere nelle ore notturne.

Grazie a questa soluzione potrai applicarla in qualsiasi altro telecomando, oltre a quello della tv, perché il principio è sempre lo stesso. La carta stagnola permette alla corrente di passare meglio e il telecomando funzionerà senza alcuna interruzione.

Come mettere la carta stagnola nel telecomando

Inserire la carta stagnola all’interno del telecomando è semplice, basta solamente seguire le istruzioni. Ecco quali sono:

Togli le viti dal telecomando, quelle laterali e anche quella centrale;

Con un cacciavite separa le due parti in plastica;

Sulla parte dove c’è la scheda verde passa una garza imbevuta di alcol etilico;

Strofina delicatamente su tutta la scheda, la garza attirerà lo sporco;

A questo punto ritaglia dei pezzettini di carta stagnola;

Incolla i quadratini all’interno e poi richiudi il telecomando.

Con questo trucco rapido e facile da eseguire il telecomando funzionerà perfettamente e non dovrai comprarne uno nuovo. Oltre che allungare la vita del telecomando, potrai anche risparmiare ed evitare di acquistare dispositivi che comunque prima o poi sono soggetti a malfunzionamenti per via di cadute, urti o altro.