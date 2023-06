Potreste ricevere 436 euro in più sulla pensione se avete superato questi anni

Sono in arrivo soldi in più sulla pensione, potreste ricevere 436 euro in più sulla pensione. Scopriamo chi potrà ricevere questi soldi e in quale mese!

Con le pensioni di giugno e di luglio i pensionati potranno ricevere nuovi importi, maggiorati di alcune centinaia di euro. In particolare, alcuni pensionati appartenenti ad una specifica età, potranno ricevere sulla pensione una cifra considerevole, ben 436 euro in più.

Questi soldi , come già detto, spettano a determinate categorie di pensionati, che hanno superato una specifica età. Vediamo nel dettaglio cosa succede alle pensioni del mese di giugno e a quelle del mese di luglio!

Al via i pagamenti per le pensioni del mese di giugno

Dal primo giugno vengono accreditati i pagamenti delle pensioni a tutti coloro che le percepiscono. L’erogazione viene disposta dall’Inps che provvede ad accreditare i soldi su banche e poste. I pensionati potranno quindi ritirare il denaro o lasciarlo sui libretti postati oppure sui conti correnti aperti in posta oppure in banca, a seconda delle preferenze.

Si potranno anche ritirare i soldi in contanti tenendo conto dell’ordine adottato, che prevede le iniziali dei cognomi. Potranno ritirare per primi la pensione chi ha come lettera A e C l’iniziale del cognome. Non è possibile ritirare in contanti la pensione nella giornata del 2 giugno, visto che è la Festa della Repubblica e gli uffici sono chiusi. Dal 3 giugno si potrà procedere, rispettando il seguente ordine:

Cognomi D-K – sabato 3 giugno;

Cognomi L-P – lunedì 5 giugno;

Cognomi Q-Z – martedì 6 giugno.

A chi spetteranno 436 euro in più sulla pensione

Come abbiamo potuto vedere, le pensioni di giugno non prevedono incrementi sulle somme già assegnate, ma per fortuna sono in arrivo alcuni aumenti nel mese di luglio. Uno di questi riguarda il mini-bonus doppio per adeguamento spettante sulle pensioni minime.

L’altro aumento riguarda invece la 14esima, prevista per i pensionati che prendono importi più bassi. La 14esima viene assegnata a coloro che hanno già 64 anni compiuti e appartengono ad una determinata fascia di contribuzione e reddito. Spettano 436,80 euro ai pensionati con reddito fino a 10.992,93 euro, che però rispecchiano questi requisiti:

Sono pensionati ex dipendenti e hanno quindici anni di contributi;

Sono pensionati ex lavoratori autonomi e hanno diciotto anni di contributi.

Per coloro che hanno un reddito annuale oltre 10.992,93 euro e fino a 11.429,73 euro è previsto un importo di 14esima inferiore.

Quattordicesima maggiore per queste categorie di pensionati

L’importo della 14esima sarà maggiore per le seguenti categorie di pensionati, a cui spetteranno 546 euro:

Pensionati ex dipendenti che hanno fra 15 e 25 annidi contributi versati;

Pensionati ex lavoratori autonomi che hanno fra 18 e 28 anni di contributi versati.

Ai pensionati con redditi annuali fra 10.992,93 euro e 11.538,93 euro tocca un importo inferiore di 14esima. Spetteranno invece 655,20 euro alle seguenti categorie di pensionati:

Pensionati ex dipendenti con oltre 25 anni di contributi versati;

Pensionati ex lavoratori autonomi con oltre 25 annidi contributi versati.

Ai pensionati con redditi annuali fra 10.992,93 euro e 11.538,93 euro tocca un importo inferiore di 14esima. Infine, la 14esima per coloro che hanno redditi annuali al lordo che arrivano a 14.657,24 è la seguente:

-ex dipendenti e pensionati con 15 anni di contributi spettano 336 euro, che vengono diminuiti se i redditi superano i 14.657,24 euro.

-Ad ex dipendenti e pensionati che hanno fra 15 e 25 anni di contributi spettano 420 euro, che vengono diminuiti se i redditi superano i 15.077,24 euro.

-ex dipendenti e pensionati con oltre 25 anni di contributi spettano 504 euro, che vengono diminuiti se i redditi superano i 15.161,24 euro.