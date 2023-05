Addio cocciniglie, afidi, lumache e parassiti sulle piante: basta questo prodotto per far rinascere i tuoi splendidi gioielli verdi. Questa ricetta efficace al 100% ti porterà via solo pochi minuti! Vale la pena realizzarla.

Vuoi sbarazzarti dei fastidiosi e pericolosi parassiti sulle piante? Ecco come realizzare il più potente insetticida naturale. Ti bastano solo due ingredienti.

Come sbarazzarsi dei parassiti sulle piante

Prendersi cura di una pianta non significa semplicemente idratarla correttamente o collocarla nell’ambiente più idoneo e favorevole alla sua crescita. Avere cura di una pianta significa anche proteggerla adeguatamente da malattie e parassiti che spesso possono portare alla morte dei nostri splendidi gioielli verdi.

Quali sono i parassiti più pericolosi? Questi qua: cocciniglie, afidi e lumache. Sai distinguerli? Ma soprattutto, sai come sbarazzarti di loro? Approfondiamo meglio questo argomento.

1. Cocciniglia

La cocciniglia è un parassita comune e molto dannoso per le nostre piante. Attacca soprattutto quelle che si trovano in un ambiente poco umido. Come agiscono? Semplicemente assorbendo tutte le sostanze nutritive delle piante.

Questo parassita generalmente si nasconde nella parte posteriore delle foglie. Potresti vederlo soprattutto sulle tue piante d’appartamento se collocate in un ambiente troppo secco o vicino a una fonte di calore.

Di colore grigiastro o biancastro, lo puoi individuare facilmente. Se credi che la tua pianta sia infestata dalle cocciniglie, corri subito ai ripari per evitare la sofferenza della tua pianta.

2. Afidi

Gli afidi sono degli insetti di dimensioni minuscole che si nutrono della linfa di foglie e fusti. Possono essere gialli, rossi, bianchi e verdi. Anche se piccolissimi, sono davvero pericolosi: possono causare la morte della pianta in pochi giorni.

Gli afidi attaccano senza distinzione piante da interno, da giardino e da terrazzo. Li riconosci perché si aggrappano a massa sulle foglie e sugli steli delle piante.

3. Lumache

Anche le lumache, per quanto innocue possano sembrare, sono in realtà dei parassiti pericolosi. Capaci in una sola notte di divorare foglie e frutti, capisci che sono passate a trovare la tua pianta per via della scia viscida che lasciano al loro passaggio.

Se anche tu sei alla ricerca di una soluzione per dire addio a cocciniglie, afidi, lumache e parassiti sulle piante, allora devi realizzare questo insetticida naturale. Solo così puoi risolvere il problema.

Se non corri subito ai ripari, sappi che i parassiti possono davvero rovinare le tue piante fino a condurle alla morte. La soluzione che ti proponiamo salverà i tuoi gioielli verdi.

Addio a cocciniglie, afidi, lumache e parassiti sulle piante con questo insetticida

Per sbarazzarti di cocciniglie, afidi, lumache e altri parassiti sulle piante, non hai bisogno di ricorrere a insetticidi chimici o tossici che possono creare solo più danni.

Vogliamo condividere con te un segreto che siamo sicuri ti tornerà molto utile. Oggi imparerai a realizzare un efficace insetticida che ti permetterà di dire addio definitivamente a tutti i parassiti che attaccano le tue piante.

Per realizzare questa soluzione devi procurati della cenere. Esattamente, è proprio questo l’ingrediente che ti consentirà di proteggere le tue piante. Ecco come devi procedere. Innanzitutto devi sapere che la cenere è ricca di minerali ed è un ottimo fertilizzante per fiori, piante, ortaggi a foglia larga, frutta e cereali.

Procurati un bicchiere graduato e riempilo per un terzo con la cenere. Riempi il resto del contenitore con acqua calda e mescola bene il tutto. Per un effetto più potente, potresti pensare di aggiungere un cucchiaio di sapone neutro.

Quando il liquido si è raffreddato, filtralo con un colino e versalo in uno spruzzino. Il tuo insetticida super potente è pronto. Ora devi solo bagnare le tue piante e soprattutto le foglie perché è su di esse che i parassiti si depositano. Puoi utilizzare questa soluzione una volta a settimana per almeno un mese o fino a quando non vedrai la tua pianta guarire.

Ti assicuriamo che con questo rimedio, potrai davvero dire addio a cocciniglie, afidi lumache e altri parassiti dalle piante. Così salverai le tue piante. Oltre alla cenere, puoi procurarti anche altri ingredienti naturali per scacciare i parassiti. Un esempio? L’aglio. Schiaccia uno spicchio e lascialo in ammollo nell’acqua per 24 ore. Poi spruzza la soluzione sulle foglie delle tue piante: addio parassiti!

Anche con l’aceto puoi creare un potente insetticida. Versane 2 cucchiai in un litro di acqua e versa il liquido in un nebulizzatore. Bagna le foglie delle tue piante con questa soluzione e vedrai come afidi e lumache saranno solo un brutto ricordo per le tue piante.

L’ultimo ingrediente che ti suggeriamo e che si presta alla realizzazione di un insetticida potente, è il latte. Versane 200 ml in 2 litri di acqua e inumidisci le foglie delle tue piante con questa soluzione. I risultati sono immediati e incredibili.