L’adolescente era già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati di abusi su minori. Il corpo senza vita della bambina è stato trovato in un sacchetto dell’immondizia, nell’abitazione del 16enne, che è stato poi arrestato.

I genitori della piccola, una coppia di origine rumena, avevano segnalato la scomparsa della bambina nel pomeriggio del 25 aprile. A trovare il corpo senza vita della bimba sarebbero stati gli uomini della Gendarmeria, che hanno tentato di rianimarla con un massaggio cardiaco, ma era ormai troppo tardi.

Bambina di 5 anni trovata morta in Francia

Terribile infanticidio nella città di Rambervillers, nel dipartimento francese dei Vosgi, in Francia, dove una bambina di cinque anni è stata trovata senza vita in un sacchetto dell’immondizia. Per l’omicidio è stato fermato un ragazzo di 16 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati legati ad abusi sessuali.

Come riferisce Afp, la denuncia di scomparsa sarebbe giunta alle autorità locali nel pomeriggio di martedì 25 aprile, quando una coppia di coniugi rumeni ha contattato la polizia per denunciare la scomparsa della figlia. La bambina sarebbe stata trovata in un sacchetto dell’immondizia nell’appartamento del 16enne indagato. A trovare il corpo sarebbero stati gli agenti di polizia che hanno tentato invano di rianimarla, senza riuscirci. La salma della piccola è stata quindi trasferita in un istituto di medicina legale e nei prossimi giorni sarà sottoposta all’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.

ALERTE – Une fillette de 5 ans, disparue depuis le début de l’après-midi, vient d’être retrouvée morte dans un sac poubelle dans un appartement à #Rambervillers, dans les Vosges. Un adolescent de 16 ans a été placé en garde à vue (Vosges Matin / BFMTV). pic.twitter.com/T5J0uvQm7O — Infos Françaises (@InfosFrancaises) April 25, 2023

Secondo Le Républicain Lorrain, il 16enne gravemente indiziato dell’omicidio soffre di disturbi psichiatrici ed è stato rilasciato “qualche settimana fa” da un istituto specializzato.

Nelle prossime ore il pubblico ministero di Epinal terrà una conferenza stampa per condividere le ultime novità sul drammatico ritrovamento.

Notizia in aggiornamento.