Mischia il detersivo per i piatti con il sale e non crederai neanche ai risultati

Unite il sale e il detersivo per piatti e otterrete una miscela che vi aiuterà a risolvere un grosso problema con le vostre padelle.

Ecco qual è la procedura che dovreste sempre seguire se avete questo problema con le vostre padelle, ma volete risolverlo il prima possibile. Si tratta di un trucco applicato dalle massaie.

Padelle incrostate, non gettatele via

Vi sarà capitato almeno una volta nella vita di utilizzare delle padelle che non sembravano più pulite come un tempo. Questo perché, a causa dei continui usi, il grasso si è accumulato dando vita e delle vere e proprie incrostazioni.

Le incrostazioni in questione sono davvero difficili da eliminare e ci mettono a dura prova. Spesso, pensiamo addirittura di gettare le nostre stoviglie, perché la situazione ci sembra davvero irrimediabile.

Vi diciamo oggi che non è affatto così e che potete risolvere il problema delle padelle incrostate. Innanzitutto dovete ricordarvi di pulirle bene tutte le volte che la utilizzate: spesso, la causa delle incrostazioni è proprio il fatto di non rimuovere tutto il grasso una volta che si cucina.

Invece è fondamentale mettere le padelle e le pentole in ammollo non appena avete terminato di usarle. Soltanto in questo modo potrete prevenire questo fastidiosissimo problema. Se ormai è troppo tardi, però, non disperate, perché esistono dei prodotti davvero efficaci che correranno in vostro aiuto.

Non dovrete acquistare nessun prodotto costoso, perché spesso la soluzione la avete già in casa. Ecco che di seguito vi sveliamo qual è il trucco utilizzato da tantissime massaie.

Usate il sale e il detersivo per piatti

Gli ingredienti che dovete assolutamente mettere insieme tra loro sono il sale e il detersivo per piatti. Il sale è un ottimo ingrediente, usato per condire gli alimenti in modo che il loro sapore risulti più accentuato. Nonostante ciò, si adatta anche ad altri usi ed è un valido alleato delle pulizie di casa.

Se volete sprigionare tutto il suo potete e adottarlo per la pulizia, al posto di prodotti costosi, tutto quello che dovrete fare è versare qualche goccia di detersivo all’interno di una bacinella, nella quale dovrete versare anche del sale.

Il detersivo per piatti, infatti, ha un potete scrostante e disinfettante. Il sale è esfoliante e abrasivo e proprio per questo è ottimo per dare il tocco d’attrito che serve per tra la spugna e il detersivo.

Quindi versate la pasta che avete realizzato sulle vostre pentole e su tutte le padelle e procedete strofinando con una spugna. Se la spugna non sembra essere sufficiente, vi consigliamo di impiegare una retina abrasiva, che risulta molto più aggressiva, ma magari efficace.

Quindi procedete con olio di gomito, fino a quando tutto il grasso non se ne sarà andato via. Fatto ciò, potrete sciacquare le vostre stoviglie e procedere con il lavaggio classico, magari in lavastoviglie.

Vi consigliamo di ripetere questa procedura almeno una volta al mese con le stoviglie che utilizzate quotidianamente, in modo che risultino sempre pulire e splendenti come il primo giorno.