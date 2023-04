Bitonto, scontro frontale tra due auto: morti 4 ragazzi

Ennesima strage, nella notte, sulle strade italiane e ancora una volta a rimanere coinvolti sono i più giovani, questa volta ci troviamo a Bitonto in provincia di Bari, dove c’è stato uno scontro frontale tra due auto che ha causato 4 decessi.

Altri due ragazzi sono invece rimasti feriti. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, le vittime erano tutti giovani tra i 17 e i 27 anni. I feriti sono stati trasportati in due ospedali differenti di Bari. “È l’unica sorella che avevo” le parole di uno dei parenti delle vittime dell’incidente.

Nella notte a Bitonto, in provincia di Bari, si è verificata l’ennesima strage sulle strade italiane. Erano circa le 23 di ieri sera, 25 aprile 2023, quando sulla strada 231 al chilometro 2.5, che si trova tra Bitonto e Bari, due auto si sono scontrate frontalmente causando una strage.

A causa dell’impatto sono rimasti uccisi quattro ragazzi e altri due sono rimasti feriti gravemente. Erano tutti giovanissimi, dalle prime informazioni riportate i ragazzi coinvolti dall’incidente avrebbero un’età compresa tra i 17 e i 27 anni.

Le vittime erano tutte originarie di Bitonto e sono due ragazzi e due ragazze che viaggiavano a bordo di un Opel Corsa grigia. Questi quattro giovani ragazzi sono rimasti uccisi sul colpo.

I due feriti invece, anche loro di giovane età, si trovavano a viaggiare invece su una Renault Scenic e durante l’impatto sono rimasti feriti gravemente.

Il ragazzo che era alla guida dell’auto è stato trasportato al Policlinico di Bari mentre la ragazza, che ha riportato diverse fratture multiple, è invece stata trasportata all’Ospedale di Venere di Bari-Carbonara.

Le dinamiche dell’incidente da accertare

Non è ancora chiaro come l’incidente sia avvenuto e come le due auto siano finite a scontrarsi frontalmente. Le indagini sulle dinamiche dei fatti sono ancora da chiarire.

Infatti non è chiaro in quale delle due direzioni le due auto viaggiassero, in particolare non è chiaro quale delle auto andasse in direzione di Bitonto e quale invece in direzione di Bari.

A seguito dell’incidente sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi delle vittime e dei feriti dalle lamiere, le ambulanze che hanno trasporto i feriti negli ospedali e le forze dell’ordine.

Gli agenti del commissariato di Bitonto, che sono intervenuti sul posto al momento dell’incidente, si occupano di proseguire le indagini al fine di capire come siano andati effettivamente i fatti e come sia stato possibile che le due auto si siano scontrate frontalmente.

Sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri del comando di Modugno che invece si sono attivati subito per poter gestire la viabilità sulla strada coinvolta dall’incidente.

“È l’unica sorella che avevo” le parole di uno dei parenti giunto sul luogo dell’incidente nella serata di ieri.

Ora i carabinieri si dovranno occupare di chiarire le dinamiche dell’incidente che ha portato all’ennesima tragedia sulle strade italiane e che ancora una volta coinvolge i ragazzi più giovani.