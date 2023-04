Meglio della candeggina: elimina calcare dal bagno e tutto il grasso dalla cucina

Esiste un rimedio naturale per eliminare sia il calcare dal bagno che il grasso dalla cucina, in particolare da forno e fornelli. Scopriamo quale.

Utilizzare prodotti chimici come la candeggina per eliminare grasso e calcare spesso non porta ai risultati sperati.

Grasso e calcare dal bagno: come rimuoverli

Il grasso ed il calcare possono rappresentare due veri nemici per chi è alle prese con la pulizia della cucina e del bagno.

Il primo si forma a causa dei residui di cibo, dei condimenti e dello sporco. Si annida soprattutto sui mobili della cucina ma, in particolar modo, nel forno. Il calcare, che può ricoprire i sanitari e la rubinetteria del bagno, invece, è principalmente dovuto alla durezza dell’acqua che si deposita asciugandosi.

Spesso, per rimuovere questi due nemici delle pulizie domestiche, ci si affida a prodotti chimici, a volte anche costosi, che fanno delle promesse di pulito splendente. A volte, però, benché sia stato messo in atto tutto l’olio di gomito che avevamo a disposizione, il grasso ed il calcare sono ancora lì.

Meglio risparmiare denaro, allora, e utilizzare una pasta portentosa, realizzata con ingredienti che si possono reperire con facilità in tutte le cucine. Sei pronto ad imparare a realizzarla? Dopo che l’avrai usata, calcare e grasso saranno facilissimi da rimuovere.

Come realizzare la pasta pulente fai-da-te

La pasta che ti insegneremo a realizzare ti permetterà di rimuovere non soltanto il calcare ma anche il grasso da forno, piastrelle delle cucina, pentole e padelle. Ti occorreranno sei cucchiai di detersivo per piatti concentrato, di qualsiasi marca; 3 cucchiai di detergente in polvere per il bagno; 3 cucchiai di bicarbonato di sodio; un cucchiaio di aceto di vino bianco.

Ti occorrerà un contenitore monouso, anche riciclato, come ad esempio il contenitore di plastica della ricotta comprata al supermercato. Lava il recipiente ed utilizzalo per contenere la pasta che andremo a realizzare.

In una ciotola poni i tre cucchiai di bicarbonato di sodio, poi, tre cucchiai di detersivo in polvere per il bagno. Il terzo step prevede l’aggiunta dei sei cucchiai di detersivo liquido per piatti concentrato. Con l’aiuto di un cucchiaio di legno, mescola la mistura. Quando la pasta ti sembrerà ben liscia, aggiungi il cucchiaio di aceto.

Trasferiamo il composto nel contenitore per poterlo avere a portata di mano quando ci servirà. Mettendo i guanti e con l’aiuto di una spugna potremo utilizzare questa pasta sulle superfici che ne hanno bisogno.

Per poter essere efficace è necessario lasciarla agire sulla superficie qualche minuto e poi rimuoverla con un panno pulito e dell’acqua. Soprattutto su rubinetteria ricca di calcare, a seconda del tipo di incrostazione, lascia agire per più tempo. Per essere più accurato puoi usare anche uno spazzolino da denti. Una volta provato questo metodo non lo lascerai più.