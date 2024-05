“Cambio il Festival”: Carlo Conti ha le idee chiare su Sanremo. E sono già polemiche sul nuovo conduttore che prenderà il posto di Amadeus sul palco dell’Ariston per i prossimi due anni.

A poche ore dall’annuncio ufficiale che ha ufficializzato il successore di Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo per i prossimi due anni, Carlo Conti è finito al centro delle attenzioni. Come era prevedibile, nonostante si siano fatti tanti nomi oltre al suo nei mesi scorsi, alla fine la decisione dei vertici di viale Mazzini è andata sul celebre conduttore toscano.

“Hanno preferito l’usato garantito”. Questo il commento che più si è letto sui social dopo che il nome di Carlo Conti è diventato di dominio pubblico con l’annuncio del suo approdo alla conduzione della principale kermesse musicale del nostro paese. Ma non sono mancate anche le congratulazioni di tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione per il nuovo mattatore (lo sperano in casa Rai) del Festival.

Carlo Conti a Sanremo, le prime polemiche

Così come sono arrivate le forti polemiche con accuse verso la Rai che in primo luogo non avrebbe avuto il coraggio di scommettere su un nome emergente (Stefano de Martino e Alessandro Cattelan solo per farne un paio) andando sul sicuro. Quell’usato che fa riferimento ad un nome consolidato nella televisione pubblica e con esperienze pregresse proprio al Festival.

Infatti non si tratta della prima volta di Carlo Conti alla conduzione di Sanremo. Il conduttore fiorentino ha alle spalle altre tre esperienze sul palco dell’Ariston, l’ultima insieme a Maria De Filippi (era il 2017) e nella Città dei Fiori è di casa insomma. Adesso per lui si apre una grande sfida, arrivando a quest’appuntamento dopo i grandissimi numeri ottenuti dal suo predecessore.

E’ stato Amadeus a raccogliere proprio nell’edizione scorsa, quella 2024, numeri da record. Adesso Carlo Conti pare abbia le idee molto chiare su cosa bisogna fare per continuare a dare a questa manifestazione di spicco qualche miglioramento, cominciando proprio dal regolamento, che il diretto interessato, in alcune interviste, ha confessato di voler modificare, almeno in alcune parti (qui troverete invece le confessioni di un protagonista dell’ultimo Festival).

Come cambierà il regolamento di Sanremo con Carlo Conti

“Qualcosina cambieremo, anche se Sanremo è sempre Sanremo e non possiamo snaturare la sua natura”. Queste le prime parole del conduttore che ha fatto intendere che si tenterà di evitare le polemiche che sono scaturite nell’ultima edizione, soprattutto per quel che riguarda il televoto dopo i precedenti con Geolier ed Angelina Mango.

Per quel che riguarda invece il processo di “svecchiamento” del Festival, Conti ha dichiarato che questa direzione l’avrebbe avviata lui, e che Amadeus avrebbe poi continuato alla grande su questa scia. “Non temo nulla perché penso che non devo dimostrare niente a questo punto della mia carriera” ha continuato in alcune interviste il conduttore toscano.

Che poi ha aggiunto, mettendo forse le mani avanti: “Sarà difficile replicare i numeri della passata edizione, in ogni caso proveremo a dare al pubblico un prodotto di qualità che andrà al di la dello share”. Frasi che già avrebbero fatto storcere il naso ai vertici Rai che ormai hanno preso gusto per quel che riguarda i record di ascolti che si possono fare con Sanremo.