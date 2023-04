Aceto, detersivo e bicarbonato di sodio, sorprendente: valgono oro se li mischi

Aceto, detersivo e bicarbonato di sodio, sono gli essenziali in casa perché aiutano a risolvere qualsiasi problema, per le pulizie e per l’igienizzazione del bucato, e molto altro ancora.

Se mescolati insieme creano una reazione chimica incredibile, che riesce a togliere lo sporco più ostinato.

Si va adesso alla riscoperta di tutte le proprietà di questi tre prodotti per capire come utilizzarli al meglio, per trarne grossi benefici.

Le nonne usavano soltanto prodotti naturali, ecco perché

Mettere insieme l’aceto, il bicarbonato e il detersivo è il consiglio della nonna classico, senza tempo. Un tempo quando bisognava fare le pulizie di casa e non si avevano soldi per acquistare prodotti igienizzati ecc, le nonne utilizzavano questi tre elementi.

Aceto, bicarbonato e detersivo infatti riescono ad eliminare qualsiasi macchia dai vestiti, igienizzandoli in maniera economica, rapida, ecologica e naturale. Per chi non lo sapesse l’aceto addirittura fa bene ai capelli, li rende sani ed elimina la forfora meglio di qualsiasi altro shampoo realizzato per la problematica.

Se si mettono insieme questi tre prodotti si può dire addio ai detersivi chimici, che non solo danneggiano la salute, ma che alla lunga provocano grossi problemi alle tubature.

Sturare gli scarichi ed eliminare la muffa non è mai stato così facile

Per esempio per sturare gli scarichi, se si mescolano, un po’ di aceto, un po’ di bicarbonato e del detersivo, si ottiene una miscela incredibile che è capace di liberare qualsiasi tubo da qualunque ingorgo, ma anche da calcare e muffe resistenti.

Poi possono fungere da disinfettante anche in bagno, basta mescolare due cucchiai di bicarbonato, 60 ml di aceto, 500 ml di acqua e qualche cucchiaio di detersivo per i piatti ed ecco fatto.

Quella che si andrà a creare sarà una reazione effervescente miracolosa che passata sulla zona da trattare, disinfetterà tutto fino in profondità eliminando allo stesso tempo qualsiasi tipologia di macchia.

Eliminare le macchie dal tappeto con aceto, bicarbonato e detersivo per i piatti

A proposito di macchie, quelle che si devono rimuovere dai tappeti sono la più grande disperazione delle casalinghe.

Il bicarbonato ha degli agenti assorbenti e sbiancanti che agiscono fino in profondità rimuovendo lo sporco senza modificare i colori, anzi ravvivandoli. Ecco perché bisognerebbe utilizzare soltanto questo per godere di un risultato perfetto.

Quindi, basta mettere insieme due cucchiai di bicarbonato che corrispondono a 20 grammi, 125 ml di aceto e un po’ di detersivo. Poi si applica il composto direttamente sulla cIl trucco per avere un pavimento impeccabile: non avrai neanche una macchia in giro e lo si fa agire per almeno 5 minuti. Infine si va a trattare la zona utilizzando uno spazzolino magari usato per non essere eccessivamente ruvido.

Una volta finito, le macchie saranno andate via del tutto. La stessa cosa vale per quanto riguarda qualsiasi tipo di bucato, le macchie sul muro, per il lavello della cucina o per eliminare i cattivi odori dal frigo.

In questo caso si mettono insieme 60 ml di aceto bianco, 60 di acqua, 50 di bicarbonato e un cucchiaino di detersivo per i piatti. Si spruzza il mix nel frigorifero comprese le ante e i cassetti fino ad arrivare agli angoli.

Quindi si va a passare un panno umido per eliminare il detersivo, si asciuga il tutto con un foglio di carta cucina.

Si lascia il frigo aperto per far uscire i cattivi odori o l’odore forte dell’aceto.