La preside licenziata per il David di Michelangelo è stata invitata a Firenze

La preside americana licenziata per aver mostrato il David di Michelangelo durante una lezione di storia dell’arte, è stata invitata a Firenze.

La donna sarà accolta il 29 aprile 2023 dal sindaco Dario Nardella presso il Palazzo Vecchio. La donna era stata licenziata perché l’opera d’arte mostrata in classe era stata definita da alcuni genitori pornografica.

A Firenze attesa la preside USA licenziata a causa del David di Michelangelo

Nei prossimi giorni, più precisamente il 29 aprile 2023, sarà accolta a Firenze la preside americana della scuola Tallahassee Classical School situata in Florida che è stata licenziata per aver mostrato, durante l’ora di storia dell’arte, il David di Michelangelo.

L’opera d’arte per molti genitori è ritenuta pornografica e per questo la preside è stata allontanata dall’istituto scolastico. Nell’istituto scolastico dove la donna lavorava c’è un protocollo ben preciso da seguire quando si tratta di opere d’arte classica.

La scuola è infatti tenuta ad avvisare i genitori sull’intenzione di mostrare le opere d’arte classica attraverso l’invio di una lettera.

A causa di alcune problematiche però la lettera non è mai stata inviata e quindi i genitori di prima media non sono venuti a conoscenza della decisione di mostrare il David di Michelangelo in classe.

Questo ha scaturito moltissimo stupore tra i genitori della classe, una prima media, coinvolta negli avvenimenti, alcuni dei quali si sono definiti “sconvolti”.

Questo ha portato il consiglio amministrativo della scuola a chiedere alla preside se preferiva essere licenziata oppure se la donna avrebbe voluto presentare le sue dimissioni.

È la terza preside in tre anni dall’apertura della scuola che viene allontana dal servizio. Dopo questa vicenda così particolare il sindaco di Firenze ha deciso di invitarla in Italia.

La donna, Hope Carrasquilla, ha accolto l’invito e sarà proprio il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a riceverla all’interno del Palazzo Vecchio.

Il sindaco ha rilasciato un importante commento in merito alla vicenda successa in Florida: “Confondere l’arte con la pornografia è ridicolo e anche offensivo. Il nudo fa parte dell’arte. I ragazzi non hanno bisogno di censure o crociate ma di un’educazione seria che spieghi cos’è la storia dell’arte e quanto sia importante per lo sviluppo della civiltà”.

I dettagli dell’incontro del 29 aprile

L’incontro avrà luogo all’interno della Sala degli Elementi alle ore 11:30 del 29 aprile 2023.

A questo incontro oltre al sindaco di Firenze Nardella prenderà parte anche Simonetta Brandolini d’Adda, che è la presidente di Friends of Florence che si è occupata di collaborare alla creazione di questa iniziativa, e Cristina Acidini, che è invece la presidente dell’Accademia delle arti del disegno.

A fare da moderatore tra Nardella, Simonetta Brandolini D’Adda, Cristina Acidini e Hope Carrasquilla ci sarà il giornalista Gerardo Greco.

Simonetta Brandolini d’Adda ha voluto rilasciare una dichiarazione in merito all’organizzazione di questo incontro: “come fondazione americana – Friends of Florence – che da venticinque anni opera per il bene e la conservazione del patrimonio artistico fiorentino e toscano, siamo lieti di accogliere a fianco del sindaco Dario Nardella, la professoressa Hope Carrasquilla”.

Per la docente ci sarà moltissimo rispetto e questa occasione di incontro sarà anche un modo per discutere e riflettere insieme a lei, e alle varie istituzioni fiorentine, su come agire affinché le generazioni future e la società occidentale possa ricevere i valori della civiltà attraverso l’arte e la cultura.

Sarà un modo per trovare tutti insieme delle possibili soluzioni affinché arte e cultura siano sempre possibile e mai ostacolate dall’ignoranza.