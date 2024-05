Si barrica in casa dopo avere accoltellato moglie e figli, il bimbo è in gravi condizioni

L’uomo, che ha accoltellato moglie e figli, li ha fatti uscire di casa dopo averli aggrediti. Il più piccolo, un bambino di sette anni, è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Palermo.

La moglie è ricoverata all’ospedale di Sciacca. La donna non è in pericolo di vita.

Si barrica in casa dopo avere accoltellato moglie e figli

Un uomo di 35 anni di Cianciana, Agrigento, ha aggredito con un coltello la moglie e i due figli, il più piccolo dei quali è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale dei bambini di Palermo. L’uomo, di professione meccanico, si è barricato all’interno della sua abitazione dopo averli fatti uscire da casa. La tragedia è avvenuta in un appartamento di via Puccini.

Il piccolo, un bambino di 7 anni, è stato raggiunto da alcuni fendenti all’addome. La moglie, anche lei rimasta ferita, è stata ricoverata nell’ospedale di Sciacca. La donna non è in pericolo di vita. All’aggressione non è riuscita a sfuggire neppure l’altra figlia della coppia, ricoverata all’ospedale di Palermo.

Sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco per convincere l’uomo a non compiere altri gesti folli.