Disposta l’autopsia sulla piccola Aurora, la bambina investita dalla madre: la donna non aveva la patente

Disposta l’autopsia sul corpo della piccola Aurora

È ancora sotto choc la comunità di Casalnuovo, cittadina alla periferia ovest di Napoli, dove lo scorso sabato pomeriggio la piccola Aurora – 7 anni – è deceduta a seguito di un drammatico incidente. La bambina era con la madre, che stava prendendo lezioni di guida perché sembra – come riferisce Fanpage – che non avesse ancora conseguito la patente. La donna, 33 anni, era a bordo dell’Audi di proprietà di un amico, quando – anziché ingranare la prima – avrebbe inserito la retromarcia, investendo la figlia, che si trovava dietro l’auto.

La bambina sarebbe morta sul colpo, schiacciata tra l’auto e il paletto di ferro della segnaletica stradale. Con lei anche un conoscente della donna, rimasto ferito in maniera lieve. Per la piccola non c’è stato nulla da fare, nonostante l’immediato intervento del personale del 118, che ha tentato per diverso tempo di salvare la piccola, morta sul colpo.

La madre indagata per omicidio colposo

La Procura di Nola, come atto dovuto per consentire le indagini, avrebbe quindi iscritto la madre della bambina nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo. Saranno le indagini a chiarire con certezza cosa sia realmente accaduto, ma la pista dell’accadimento accidentale resta quella battuta dagli inquirenti.

Sul corpo della bambina – che si trova al Secondo Policlinico di Napoli – nei prossimi giorni verrà effettuato l’esame autoptico, per chiarire le cause del decesso. Dopodiché la salma potrà essere restituita alla famiglia, che potrà dare l’ultimo saluto alla bambina. Tanti sono i fiori che in questi due giorni sono stati lasciati sul luogo della tragedia, in via Emilio Buccafusca a Casalnuovo, come tanti sono i messaggi di vicinanza postati sui social per sostenere la madre della bambina.