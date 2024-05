Come liberarsi dagli scarafaggi: con questo rimedio vai sul sicuro

Specialmente d’estate gli scarafaggi possono rappresentare un problema molto fastidioso dentro casa: il rimedio naturale per eliminarli.

Il ritorno della stagione estiva viene accolto sempre con grande felicità. Durante questo periodo, infatti, si può godere di splendide giornate di sole, giornate in spiaggia, passeggiate immersi nella natura e tanto altro ancora. Da maggio a settembre possiamo inoltre godere del clima ideale per far arieggiare casa e far entrare nelle stanze della nostra abitazione i raggi del sole. Tuttavia l’arrivo dell’estate comporta anche delle problematiche. Ad esempio, nei mesi più caldi bisogna fare i conti con i tanti insetti che tornano a invadere il giardino e la casa stessa.

Tra questi ci sono ovviamente gli scarafaggi, che riescono a infilarsi con grande facilità nelle abitazioni approfittando delle finestre lasciate aperte (specialmente di notte) ma anche servendosi delle crepe e delle fessure nei muri. Oltre a sapersi intrufolare nelle abitazioni con grande semplicità, gli scarafaggi mangiano praticamente qualsiasi cosa: ecco perché un ambiente come quello casalingo è l’ideale per questi insetti.

Scarafaggi, come eliminarli da casa: il rimedio naturale

Se ci si accorge di avere un’invasione di scarafaggi in casa bisogna provvedere subito a eliminarli. Questi insetti, infatti, hanno un odore tutt’altro che piacevole, possono creare problemi al cibo e sono anche portatori di malattie. E’ quindi necessario trovare subito il punto ‘debole’ della casa, ossia quello che favorisce l’entrata degli scarafaggi, oltre al luogo in cui si annidano.

Le blatte si nascondono più facilmente sotto gli elettrodomestici (frigo, forno, ecc), nei tubi di scarico e nei contenitori della spazzatura: per questo motivo bisogna provvedere a un’igienizzazione costante di cucina e bagno, servendosi anche di prodotti chimici che possono aiutare a risolvere il problema.

Tuttavia per eliminare gli scarafaggi dalla propria casa si può ricorrere anche a qualche altro rimedio che sembra essere particolarmente efficace. Tra questi ci sono sicuramente le foglie di alloro, definite dai maggiori esperti uno dei migliori repellenti naturali per le blatte. L’alloro non elimina gli scarafaggi ma li tiene lontani: questi insetti, infatti, non sopportano affatto l’odore di questa pianta.

Mettendo l’alloro nei posti giusti le blatte scompariranno

L’ideale sarebbe posizionare rami di alloro praticamente in ogni angolo della casa. In più può essere una buona idea mettere gruppi di foglie fresche di alloro nelle crepe e nelle fessure dove pensiamo possano nascondersi questi insetti. Non appena proveranno a fuggire potremo raccoglierli con scopa e paletta.

Oltre alla pianta di alloro si può utilizzare un altro eccellente repellente naturale come l’aglio. Le blatte, infatti, non reggono proprio questo odore e sono portate a fuggire via. Si può preparare anche un insetticida a base d’aglio, tritando una decina di grammi in un litro d’acqua: lo si spruzza nei punti critici e il gioco è fatto.