Il Volo, colpaccio clamoroso: italiani incollati alla TV solo per LUI. Scopriamo quale sorpresa stanno preparando i tre tenori al pubblico. Ne vedremo delle belle.

Dopo il grande successo per la seconda puntata dello spettacolo Il Volo – Tutti per Uno, Ignazio Boschetto Piero Barone e Gianluca Ginoble sono pronti a stupire ancora il pubblico con un annuncio che ha fatto scatenare la passione del pubblico. Che segue con grandissima passione i tre tenori che ormai sono entrati nei cuori di milioni di fan di tutto il mondo nonostante la loro giovane età.

Sono ormai anni, per la precisione 15 dal debutto, che quei tre ragazzi perbene che fanno musica per tutti regalando grandi successi, riescono a catturare le attenzioni non solo dei loro fan ma anche di tutti gli addetti ai lavoro che fanno parte del mondo della musica. In effetti nell’ultimo periodo si è parlato di loro non solo per aspetti musicali.

Il regalo de Il Volo al pubblico dell’Arena di Verona

In occasione dell’ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus, i tre tenori si sono esibiti sul palco dell’Ariston con il loro “Capolavoro”, che per tanti poteva rappresentare l’ultimo lavoro insieme del gruppo che si sarebbe poi dovuto sciogliere con la fine del Festival. Niente di più falso, perché in occasione dei loro 15 anni di carriera i tre tenori hanno rinsaldato la loro unione.

Rimarcando che per loro la strada da percorrere insieme è ancora lunga e ricca di soddisfazioni da prendersi. E tutto fa pensare che si tratti solo di gossip del mondo dello spettacolo e che non ci sia stato mai nei pensieri di Ignazio Piero e Gianluca la volontà di interrompere il loro percorso. La loro unione è stata apprezzata anche nelle prime due puntate dell’appuntamento con Il Volo – Tutti per uno all’Arena di Verona.

Con la seconda puntata (che abbiamo raccontato qui nei dettagli) che è stata davvero un grande successo anche per la presenza di ospiti di primissimo piano. Adesso è arrivato l’annuncio dei tenori sul programma che attenderà il pubblico in occasione della terza puntata del loro spettacolo che sarà trasmessa su Canale 5 il prossimo 28 maggio.

Il programma dell’ultima puntata, c’è anche un big della musica italiana

Appuntamento imperdibile per tutti i fan del gruppo anche perché, come accaduto nelle prime due occasioni, ci saranno ospiti di primissimo piano, annunciati sui social da Ignazio Gianluca e Piero. Volendo andare ad anticiparli, vi diciamo che dopo Giorgia e Federica Panicucci, a condurre la prossima serata sarà la celebre ballerina Eleonora Abbagnato.

Per quel che invece riguarda gli ospiti, ci saranno Rose Villain Nek Big Mama Nina Zilli Max Pezzali ed il maestro Riccardo Cocciante, atteso in pubblico con grande gioia dagli appassionati di musica. Parteciperà alla serata anche Enrico Brignano che regalerà momenti di sorrisi a tutti i presenti.