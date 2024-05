Hai il problema delle erbacce in giardino? Con questo trucco risolvi tutto

Chi ha un giardino sa bene quanto possa essere fastidiosa la continua ricrescita delle erbacce. Esistono diversi trucchi che permetteranno di rallentare la crescita di esse e di darti maggiore serenità nella manutenzione del tuo spazio esterno. Uno di questi è davvero geniale. Ecco il trucchetto da adottare contro le erbacce infestanti.

Chi ha la fortuna di possedere un giardino di piccole, medie o grandi dimensioni potrà sfruttarlo per passare degli attimi spensierati all’esterno nelle adiacenze della propria abitazione. Sono in molti ad avere a cuore le sorti di questo spazio esterno e di effettuare una regolare manutenzione.

C’è chi sceglie, per esempio, di curare un piccolo orto, chi pianta uno o più alberi, chi sceglierà delle siepi e via dicendo. C’è, però, un fastidioso problema con il quale tutti quanti, prima o poi, dovranno fare i conti. Ci riferiamo alla crescita smisurata e molto veloce delle erbacce infestanti all’interno del tuo giardino.

Quali trucchetti adottare contro questa crescita delle erbacce? Nei prossimi paragrafi ti indicheremo un trucchetto davvero sbalorditivo e semplice da adottare. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Il trucchetto contro la crescita delle erbacce in giardino: provalo subito e risolvi il problema

Il trucchetto che ti vogliamo far scoprire per risolvere o, almeno, per attenuare la crescita smisurata delle erbacce infestanti in giardino ha come protagonista la candeggina. Si tratta, infatti, di un validissimo diserbante ecologico. Essa potrà essere diluita e spruzzata direttamente sulle piante da estirpare. Quale procedimento adottare con la candeggina? Tutti i dettagli in merito.

La candeggina dovrà essere spruzzata esclusivamente sulle erbacce da estirpare, evitando il contatto di essa con le piante “buone” e con le piante da proteggere. Un po’, quindi, come accade per i diserbanti chimici contro le erbe infestanti da andare a rimuovere.

Quale procedimento seguire per mettere in atto questo trucchetto? Ecco le informazioni necessarie.

Il procedimento da adottare

La candeggina è in grado di far morire diversi elementi vegetali, grazie alla presenza dell’ipoclorito di sodio. Questo elemento rappresenta un potentissimo battericida e disinfettante.

La candeggina, poi, non dovrebbe essere usata in pieno giardino nel terreno, ma solo in alcune piccole zone nelle quali si vorrà evitare la diffusione delle erbacce, come, per esempio, tra i mattoni di un muretto.

La candeggina non dovrà essere mai diluita con altri prodotti chimici, ma al massimo con un po’ d’acqua. Inoltre, quando la utilizzerete in giardino sarà necessario indossare i guanti, la mascherina e altre protezioni per il vostro corpo.

Per rimuovere le erbacce, infine, un altro rimedio molto gettonato sarà quello di preparare un macerato di ortiche. Diluire il tutto con l’acqua servirà anche nella prevenzione dai parassiti sulle vostre piante in giardino.