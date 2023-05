By

Cancellazioni di massa degli account Netflix dopo lo stop della condivisione della password. Il gigante dello streaming farà un passo indietro?

Il mondo del binge-watching è stato sconvolto negli ultimi giorni, dopo l’ultimo annuncio di Netflix che ha messo fine alla condivisione delle password tra account. Questa mossa ha scatenato un’ondata di reazioni negative da parte degli utenti, in particolare da coloro che utilizzavano il servizio all’interno del proprio nucleo familiare.

Non è finita qui: sembra, infatti, che questa decisione abbia portato a cancellazioni di massa degli account Netflix su scala globale.

Netflix blocca la condivisione delle password

Negli ultimi anni, la condivisione delle password tra account Netflix è diventata sempre più comune. Molti utenti hanno trovato vantaggioso dividere il costo dell’abbonamento mensile con amici o familiari, ottenendo così un risparmio economico non indifferente. Tuttavia, Netflix ha recentemente annunciato il blocco di questa pratica.

La decisione di bloccare la condivisione delle password è stata presa dalla società come parte dei suoi sforzi per contrastare l’utilizzo improprio del proprio servizio da parte di coloro che non pagano regolarmente un abbonamento.

In pratica, ogni account dovrebbe avere accesso a un numero limitato di dispositivi e, pertanto, i proprietari degli account dovrebbero essere gli unici ad utilizzare le proprie credenziali.

Tuttavia, molti utenti si sono lamentati della scelta di Netflix e alcuni hanno deciso persino di abbandonare il servizio in segno di protesta. Tra questi ci sono soprattutto coloro che avevano impostato l’account come nucleo familiare: una soluzione introdotta appositamente per facilitare l’utilizzo del servizio all’interno della stessa casa da parte dei membri della famiglia.

Il futuro ci dirà quali saranno le conseguenze effettive dell’annuncio fatto da Netflix sulla fine della condivisione password.

Cancellazioni di massa di account

Netflix ha recentemente bloccato la condivisione delle password tra utenti, causando una serie di cancellazioni di account e frustrazione da parte degli abbonati. In particolare, molte persone hanno deciso di cancellarsi dopo l’introduzione dell’opzione impostazione nucleo familiare su Netflix.

L’impostazione nucleo familiare consente di utilizzare un account Netflix solo se si è membri della stessa famiglia, ognuno con il proprio profilo personalizzato. Tuttavia, molti utenti si sono lamentati del fatto che questa opzione non funziona correttamente e che stia causando problemi nella visualizzazione dei contenuti preferiti.

Di conseguenza, molti abbonati hanno deciso di cancellarsi dal servizio in segno di protesta contro il cambio delle politiche sulla condivisione delle password sul sito streaming. Ciò dimostra quanto sia importante per i clienti avere accesso ai propri programmi preferiti – senza limitazioni o restrizioni – imposte dalla piattaforma.

In ogni caso, resta da vedere come Netflix risponderà alle preoccupazioni degli abbonati riguardanti la nuova politica sulla condivisione delle password e se saranno in grado di recuperare gli account persi durante questo periodo turbolento.

Sui social corre l’hashtag #CancelNetflix

La notizia del blocco della condivisione delle password su Netflix ha scatenato una grande reazione da parte degli utenti sui social media. Molti hanno espresso la loro contrarietà e la personale insoddisfazione, adottando l’hashtag #CancelNetflix per esprimere il proprio disappunto.

Gli utenti hanno sottolineato che la funzione di condividere le password è stata utilizzata principalmente tra membri della stessa famiglia o cerchia di amici intimi, al fine di risparmiare denaro senza dover creare più account separati. L’imposizione del limite imposto dal gigante dello streaming video sembra essere un duro colpo per coloro che si sono abituati a questa pratica comune.

Molti hanno anche criticato Netflix per il fatto di aver investito poco nella produzione di nuovi contenuti originali, preferendo – invece – concentrarsi sulle modalità di erogazione dei propri servizi. Questa decisione sembra aver causato un aumento dell’insoddisfazione degli utenti nei confronti della piattaforma in generale.

Nonostante queste critiche, alcuni sostengono che sia giusto porre fine alla pratica della condivisione delle password, poiché viola i termini d’uso del servizio e può portare all’utilizzo non autorizzato da parte di terzi.

Tuttavia, è evidente che molti utenti siano profondamente infastiditi dalla mossa intrapresa da Netflix e sperano in un cambiamento futuro nella politica aziendale.