La condivisione delle password su Netflix è finita, arriva il nucleo domestico

Finisce la condivisione delle password su Netflix in Italia: l’azienda lancia il nucleo familiare. Ecco come funziona.

Se sei uno dei tanti che condivideva la password di Netflix con amici e parenti, ti avvisiamo: è giunto il momento di mettere fine a questa pratica. Netflix, infatti, ha appena presentato in Italia il nucleo domestico, una funzione che, nei fatti, pone fine alla condivisione delle parole d’accesso al fine di usare il popolare servizio di streaming. Scopriamo insieme come funziona questa nuova opzione.

Lo stop della condivisione delle password su Netflix

Per molto tempo, la condivisione delle password su Netflix è stata una pratica comune. La piattaforma di streaming ha sempre mostrato grande tolleranza nei confronti di questa abitudine, ma da qualche tempo, le cose sono cambiate in diversi Paesi e, a partire da ora, anche in Italia.

Netflix ha deciso di porre fine alla condivisione delle password, introducendo – per gli utenti italiani – il nucleo domestico, un’opzione che permette agli utenti di configurare un profilo per ciascun membro della famiglia. In questo modo, si limita l’accesso al proprio account solo ai membri selezionati del nucleo domestico.

Questa novità rappresenta una svolta importante nella politica di Netflix in materia di sicurezza degli account, in quanto garantisce maggiore tutela dei propri dati personali e dei contenuti preferiti.

Adesso gli utenti potranno godere della propria esperienza sul servizio senza doversi preoccupare che qualcuno stia utilizzando illegalmente la loro password.

Il nuovo sistema è stato pensato anche per migliorare l’esperienza d’uso degli abbonati: grazie all’introduzione del nucleo domestico sarà possibile personalizzare maggiormente i propri consigli per la visione, evitando così indesiderate interferenze da parte degli altri utenti autorizzati ad accedere al proprio account Netflix.

Arriva in Italia il nucleo domestico

Il nucleo domestico è un nuovo sistema che consente agli utenti di condividere l’account solo all’interno della propria abitazione. In altre parole, i membri dello stesso nucleo possono accedere a Netflix senza dover inserire le credenziali dell’account ogni volta.

Per creare un nucleo domestico su Netflix, gli utenti devono registrarsi sul sito web ufficiale e compilare un modulo online. Una volta completata la registrazione, gli utenti riceveranno una email di conferma contenente le istruzioni per l’attivazione del servizio.

Da notare che ci sono alcune limitazioni nell’utilizzo del nucleo domestico: ad esempio, non si può utilizzare contemporaneamente lo stesso account in due diverse abitazioni situate in posizioni geografiche diverse. Pertanto, chi vive altrove, deve registrare un nuovo abbonamento.

Il nucleo domestico: come funziona

Per configurare il nucleo domestico, bisogna creare un profilo principale e selezionare Nucleo Domestico nelle impostazioni dell’account.

Ogni membro del nucleo avrà accesso completo all’account di Netflix: potranno vedere i contenuti contemporaneamente su diversi dispositivi senza alcuna limitazione.

Ciò significa che ogni membro del nucleo avrà il proprio profilo personalizzato e una propria lista dei desideri di serie TV o film. In questo modo, non ci saranno più interferenze tra le preferenze personali degli utenti.