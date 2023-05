Ecco perché i nonni hanno l’abitudine di applicare dentifricio sulla carta igienica

Bisognerebbe imparare dai nonni, applicando sempre il dentifricio sulla carta igienica. A cosa serve? Lo sanno in pochi.

Il dentifricio sulla carta igienica sembra qualcosa di innaturale? Eppure questo metodo antico dei nonni, può servire moltissimo in casa. In pochi sanno che questa pasta per i denti nasce per la pulizia del cavo orale, ma è estremamente utile per altri mille usi domestici. La sua composizione naturale è ricca di proprietà e benefici da sfruttare anche con l’aiuto della carta igienica. Che cosa facevano i nonni con il dentifricio e la carta igienica? Facciamo chiarezza.

Dentifricio sulla carta igienica: a cosa serve?

La pasta nasce per prendersi cura del sorriso, dei denti e del cavo orale. Eppure, i suoi usi sono molti di più. Infatti, anche se l’idea potrebbe sembrare strana, diventa un potente alleato per la casa. Così come si usa il bicarbonato e l’aceto, anche questa pasta particolare è in grado di risolvere non poche problematiche che si presentano giorno dopo giorno. Gli esperti del pulito offrono una serie di suggerimenti che aiutano ad usare questo prodotto al meglio, non solo per l’igiene orale classica.

Tra i metodi, c’è quello per eliminare i cattivi odori che fuoriescono dal WC oppure dalle tubature dei sanitari. Prima di tutto è bene evidenziare che l’uso di prodotti chimici industriali potrebbe non essere corretto. Il problema è il contenuto di conservanti chimici e dannosi per l’ambiente: a lungo andare possono inquinare e rovinare anche le superfici.

I due elementi che non mancano mai nel bagno sono la carta igienica e il dentifricio. Usati insieme possono diventare qualcosa di straordinario. Come farli incontrare? Seguendo il trucco dei nonni. Infatti si deve preparare una soluzione, mescolando due cucchiai colmi di dentifricio con un misurino di ammorbidente.

Continuare a mescolare sino a quando non si è ottenuto un composto omogeneo e fluido. Questo andrà inserito all’interno del rotolo della carta igienica. Prima di tutto serve per assorbire tutti i cattivi odori e per rilasciare un profumo buonissimo. Man mano che evapora, il profumo si diffonderà in ogni stanza.

Altri usi del dentifricio in casa

Il dentifricio in casa può essere usato in mille modi diversi. Sempre grazie all’uso della carta igienica, basterà applicarne una piccola quantità per eliminare tutte le macchie di grasso dai capi di abbigliamento.

È un metodo da prendere in considerazione, anche per i capi delicati e di colore bianco. Con questa applicazione in un solo secondo le macchie andranno via come per magia, grazie ai principi attivi del prodotto che si fonde all’acqua.

La scelta del dentifricio deve essere fatta sempre con ingredienti naturali, senza aggiunte o componenti abrasivi. I metodi di cui sopra sono consigliati dagli esperti del settore, fare comunque attenzione ai tessuti leggendo bene l’etichetta.