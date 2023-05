Addio alle zanzare per 3 mesi consecutivi: perfino più potente dell’insetticida

Addio alle zanzare per 3 mesi consecutivi: con questa soluzione puoi dire definitivamente addio a questi insetti fastidiosissimi. Ti serve un ingrediente solo per realizzare uno spray super potente.

Quanto sono fastidiose le zanzare? Possibile che non esista una soluzione per tenerle alla larga dalla nostra pelle? Ti diamo una buona notizia: sì, c’è un repellente che puoi realizzare in maniera naturale. Ti serve un solo ingrediente.

Addio alle zanzare con questo trucco ecologico

L’arrivo del caldo e dell’estate ha come conseguenza anche l’inevitabile ritorno delle zanzare, gli insetti più odiati al mondo. Sempre pronti a ronzarti nelle orecchie nel cuore della notte o a pungerti quando meno te lo aspetti, sbarazzarsene non è per nulla facile.

Sappiamo che avrai fatto milioni di tentativi: spray e repellenti potenti, candele alla citronella e braccialetti “magici” che promettono di allontanare dalla tua pelle questi insetti.

Nulla di tutto ciò ha funzionato, vero? Non preoccuparti! Abbiamo noi la soluzione che fa al tuo caso e che sicuramente non hai mai provato. Con questo metodo potrai dire addio alle zanzare per 3 mesi consecutivi: ti serve solo questo ingrediente per risolvere il tuo problema. La ricetta che andrai a realizzare si rivelerà molto utile non solo per proteggere te ma anche le piante. Ecco cosa devi procurarti e come devi procedere.

L’ingrediente segreto per un repellente naturale e potente

Se hai provato tutti i repellenti presenti in commercio e che promettono di tenere alla larga dalla tua pelle le zanzare, ma senza successo, continua a leggere.

Quanto è fastidioso il ronzio di questi insetti? Ma soprattutto, quanto è scocciante ricevere i classici morsi di zanzara e non poter fare nulla per alleviare pizzicore e prurito? La risposta a queste domande è senza dubbio universale: tantissimo.

Preparati però a rimanere a bocca aperta. Oggi scoprirai una ricetta semplice da realizzare che ti consentirà di dire addio alle zanzare per 3 mesi consecutivi addirittura. Ti serve solo un ingrediente che avrai certamente a casa: il caffè!

Ebbene sì, proprio il caffè si presta ad essere un potente repellente. Alcuni studi scientifici condotti in America, hanno dimostrato che il gradevolissimo aroma di questa polvere marrone è in realtà odiato da alcuni insetti e in particolare dalle zanzare.

Puoi utilizzare il caffè davvero in tanti modi e tutti per creare un potente repellente naturale. Ti indichiamo di seguito alcuni trucchi che salveranno la tua pelle e non solo.

Il primo metodo consiste nel versare in un nebulizzatore 2 cucchiai di caffè, 2 bicchieri di acqua e 1 cucchiaio di aceto bianco. Agita bene il composto e spruzzalo in casa, in particolare in prossimità di finestre, balconi e terrazzi: questa miscela creerà una sorta di muro protettivo che proteggerà la tua casa dalla presenza di questi fastidiosi insetti.

Anche i fondi di caffè possono tornarti particolarmente utili, non buttarli la prossima volta perché essi possono aiutarti a realizzare un potente repellente. Come li devi impiegare?

Semplicemente, lasciali asciugare al sole e, una volta essiccati o asciutti, poggiali in un contenitore sul quale, alla base, avrai messo un foglio di carta stagnola. Facendo molta attenzione, brucia con un fiammifero o un accendino i tuoi fondi di caffè.

Vedrai che si alzerà del fumo che sarà in grado di tenere le zanzare lontane dalla tua casa. Questa tecnica funziona al 100% ed è facilissima da mettere in pratica. In poche mosse creerai una candela all’aroma di caffè che ti consigliamo di adagiare sui davanzali delle finestre o fuori a balconi e terrazzi.

Sai che anche l’acqua stagnante porta le zanzare a presentarsi alla porta di casa tua senza invito e a deporre tante uova? Per evitare questi spiacevoli inconvenienti, puoi versare sempre i tuoi fondi di caffè in pozzanghere o in pozzi di acqua ristagnata vicini alla tua abitazione.

Attenzione anche ai vasi delle piante: se innaffi troppo il terreno, anche nei sottovasi può crearsi un residuo di acqua stagnante che attirerà in casa zanzare e non solo. Se spargi un po’ di polvere di caffè o gli stessi fondi anche sul terreno delle tue piante, eviterai non solo la comparsa delle zanzare ma al contempo proteggerai anche i tuoi gioielli verdi dall’attacco di insetti e parassiti.

Dunque, con un solo e semplice ingrediente puoi creare un potentissimo repellente per zanzare in grado di tenere questi insetti fastidiosi lontano dalla tua casa e dalla tua pelle.

Prova anche ad accendere e posizionare su balconi e terrazzi candele profumate alla citronella con aggiunta di 5 gocce di olio essenziale al limone. Anche questo è un altro ottimo rimedio per dire addio alle zanzare per 3 mesi consecutivi.