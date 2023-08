Lo mangia davanti ai bagnanti, l’incontro inorridisce persino i turisti | VIDEO

In questo video incredibile che sta spopolando sul web vedrete qualcosa di assurdo avvenuto sotto gli occhi stupiti dei bagnanti.

Vi mostriamo adesso il filmato che è diventato virale sul web e che mostra una creatura marina divorarlo sotto gli occhi di tutti.

Un video incredibile diventato virale sul web

Sul web ci sono tantissimi video che ogni giorno diventano virali. Tra i più visualizzati compaiono sicuramente quelli che hanno come protagonisti gli animali. Siano essi teneri e dolci, siano aggressivi e imprevedibili, sono milioni le visualizzazioni che li fanno risaltare.

Di recente, si è diffuso un video che mostra qualcosa di davvero inaspettato per alcuni bagnanti, turisti che visitavano magari per la prima volta quella cittadina. Vi anticipiamo già che il protagonista della storia è uno degli animali più temuti: stiamo parlando di uno squalo.

Il video è diventato virale perché mostra lo squalo in questione mentre divora qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse fare in così poco tempo. Ecco perché la notizia ha iniziato a fare il giro del web e a lasciare increduli i lettori.

Oltre che i lettori che sono venuti a conoscenza della storia, ha sconvolto anche e soprattutto chiunque abbia avuto la possibilità di vedere il video. Anche gli utenti della rete, infatti, oltre che i presenti, sono diventati testimoni di quanto accaduto e non si spiegano ancora come sia stato possibile ciò.

Questo perché è incredibile che lo squalo sia in grado di uccidere in pochi secondi. Visto che il video è diventato virale, ecco che per questo di seguito vi mostriamo il filmato dello squalo che divora un uccello.

Uno squalo divora un uccello

Di recente, è diventato virale su YouTube e sul web in generale un video davvero incredibile, che mostra qualcosa che nessuno era in grado di spiegare. Protagonisti del video sono delle creature marine, in particolare degli squali.

Dei bagnanti, su una barca, stavano osservando l’orizzonte intorno a loro, quando si sono accorti che erano circondati da alcuni squali. Vedevano la loro grossa pinna che gironzolava intorno, ma non temevano affatto per la loro incolumità, anzi si sentivano protetti in cima alla loro barca.

A un certo punto, però, si sono resi conto della presenza di un volatile, che cercava di raggiungere i pesci di cui nutrirsi. Ed è stato allora che è avvenuto qualcosa che i turisti hanno immortalato nel video che vi mostriamo di seguito:

Come potete vedere, infatti, lo squalo ha letteralmente divorato il volatile. Inizialmente, lo ha morso sulle zampe, dopodiché ha proceduto ingoiandolo completamente.

Come sapete, infatti, sono varie le zone del mondo in cui non sono rari gli attacchi degli squali. Proprio per questo, è fondamentale bagnarsi soltanto in aree che si conosce bene e specialmente se si è degli esperti in questi animali.

Tuttavia, si tratta comunque di creature imprevedibili ed è proprio per questo che sarebbe bene evitare quelle acque in cui potenzialmente potrebbero essere presenti.