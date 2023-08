Vuole mangiarselo vivo, ma spunta l’imprevisto: i passanti riprendono tutto | VIDEO

I passanti riprendono tutto con un video: vuole mangiarselo vivo, ma emerge un imprevisto che cambia tutto.

Continuiamo a sostenere che ci piacerebbe vivere in un mondo migliore, ma che cosa facciamo noi, in qualità di esseri umani, affinché ciò accada? Se ci soffermassimo un po’ di più a pensare ci renderemmo conto di quanto l’egoismo si sia largamente diffuso negli ultimi anni. E questo non è di certo un bene.

Sì, è vero: la vita è difficile, e bisogna riuscire a pensare a sé stessi, a resistere e ad andare sempre avanti. Ma quanto staremmo meglio se di fonte a degli atteggiamenti sbagliati smettessimo di girarci dall’altra parte?

Non è raro, infatti, trovarsi di fronte a situazioni che sappiamo essere ingiuste, e ignorarle come se niente fosse.

Alcune volte non abbiamo i mezzi per intervenire, e facendolo, magari, peggioreremmo solo la situazione. In tali contesti ci si deve ovviamente rivolgere alle autorità competenti; in altri, invece, per qualcun altro il nostro intervento potrebbe rappresentare non solo una seconda possibilità, ma addirittura una nuova vita.

In questa incredibile storia diventata virale sul Web, ad esempio, un piccolo e indifeso animale sembrava oramai essere spacciato, ma la generosità, l’altruismo e il buon cuore di due passanti lo hanno salvato. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.

Animale in pericolo salvato da due passanti

Essere generosi, altruisti e ben disposti nei confronti del prossimo, in certi casi è visto come un atto di debolezza. In realtà, è assolutamente tutto il contrario, perché ci vogliono tanta forza e tanto coraggio per essere buoni. E i due uomini protagonisti del video pubblicato su “virgilio.it/video” e diventato virale anche su Twitter hanno dimostrato di esserlo.

Nelle immagini si vede chiaramente che un grosso serpente ha scelto come sua preda un piccolo gatto indifeso. Il rettile, con il suo lungo corpo, sta stritolando il felino per non farlo scappare e poterlo mangiare, ma i suoi piani vengono mandati in fumo dall’intervento di due passanti.

Uno di essi, infatti, si accorge di quanto sta accadendo, e l’altro, con un bastone, inizia a colpire il serpente per farlo allontanare, ed è proprio questo che accade. Verso la fine del video, infatti, si può vedere il predatore che, infastidito, si nasconde in una fessura che si trova in un muro lì nei paraggi; il gatto, per contro, è ancora molto scosso e impaurito. Ma ciò che conta è che ora, grazie ai due uomini, la sua vita è al sicuro.

Un risvolto inaspettato

La situazione in cui si trovava il povero gatto protagonista della disavventura poteva non avere un lieto fine, ma fortunatamente, tutto è bene quel che finisce bene. Uno dei suoi due angeli custodi, inoltre, non si è solamente limitato a salvarlo dalle grinfie del serpente, ma ha deciso che una cosa del genere non dovesse capitargli mai più. E infatti, lo ha adottato e preso con sé nella sua casa.

Fare del bene al prossimo, di qualsiasi specie esso sia, fa bene anche a noi. E siccome l’amore genera amore, da una situazione sfavorevole possono nascere anche dei profondi legami, proprio come è accaduto all’uomo al felino che, da quella brutta avventura, non si sono più separati.