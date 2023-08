Dove ci si abbronza più facilmente in Italia? Proprio in questa bellissima spiaggia

In Italia c’è una spiaggia dove ci si abbronza più facilmente che in altre, si trova al nord. Ecco qual è.

Il sogno di molti, in estate, è la tintarella perfetta, quella che al rientro dalle ferie scatena i commenti stupiti di colleghi e compagni di scuola: “Come sei abbronzato/a!”. Gli amanti dell’abbronzatura, allora, saranno ben felici di sapere che c’è una spiaggia in Italia dove ci si abbronza più facilmente che in altre: si trova in Veneto. Scopriamo dov’è.

La spiaggia dove ci si abbronza più facilmente: Sottomarina di Chioggia

La località balneare di cui stiamo parlando è Sottomarina di Chioggia, in Veneto. Si tratta di una spiaggia lunga chilometri, in cui l’acqua può raggiungere anche i 300 metri di profondità. A decretare il suo record di spiaggia in cui ci si abbronza più velocemente nella nostra penisola è stato il Corriere della Sera, che ne ha spiegato anche le motivazioni alla base.

In particolare, il motivo per cui su questa spiaggia ci si abbronza più velocemente è la sabbia che la caratterizza, fine e ricca di elementi micacei, quarzo, silicati e augite. In più, su questa spiaggia la ventilazione è ideale, moderata ma costante nel tempo.

Altro fattore interessante, ma collegato maggiormente alla salute più che all’abbronzatura, sta nella qualità dell’aria che si respira in questa località, la quale è ricca di iodio, perfetta per la salute dei nostri polmoni.

Curiosità su Sottomarina di Chioggia

Il borgo di Sottomarina è decisamente più rustico rispetto a Chioggia, città principale collegata alla località balneare da un ponte. Il borgo è caratterizzato da vicoletti stretti e aggrovigliati, i cui nomi altro non sono che i “detti”, cioè i soprannomi delle varie famiglie. Questi ultimi venivano utilizzati per distinguere i vari nuclei familiari, visto che nel borgo di Sottomarina i cognomi più usati sono solo 2.

Tra il 1378 e il 1381, durante la Guerra di Chioggia, il borgo di Sottomarina fu distrutto, salvo poi essere ricostruito nel XVII secolo. A rafforzare l’insediamento furono poi i veneziani, i quali costruirono i cosiddetti Murazzi, una sorta di dighe.

A sottolineare lo stretto legame con la sorella maggiore Chioggia c’è l’antico nome di Sottomarina, “Clodia Minor”, cioè Chioggia minore. Durante il XX secolo, il piccolo borgo visse un grande sviluppo che portò alla costruzione di strade e stabilimenti balneari e alla cura dei 3 chilometri di spiagge.

Ad oggi, sono tantissimi i turisti che scelgono questa meta per la sua posizione, quasi centrale tra le principali città della zona, come Padova e Venezia, dal quale il borgo è distante rispettivamente 40 e 20 chilometri circa. Ma in zona ci sono anche altri centri che attirano turisti da ogni dove, come Verona, Ravenna e Vicenza.

Sottomarina è il luogo ideale per una vacanza rilassante e serena, poiché si può arrivare a Chioggia in bici quando ci si vuole godere una tranquilla giornata al mare, ma anche raggiungere in poco tempo le vicine città più grandi.

Insomma, per molti le ferie sono ormai terminate, ma se ci dovesse rimanere qualche giorno libero perché non approfittare di questo splendido luogo: è l’ideale per trascorrere qualche ultima giornata al mare e perfezionare l’abbronzatura.