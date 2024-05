Silvana Inserra, ex modella morta dopo la liposuzione: anestesista condannata a due anni

Silvana Inserra aveva 47 anni. Nel febbraio 2020, dopo aver subito l’intervento in una clinica romana, fu ricoverata in ospedale dove morì dopo una settimana.

L’anestesista è stata condannata a due anni di reclusione per omicidio colposo.

Doveva essere un intervento di routine e invece, Silvana Inserra, 47 anni, ex modella, è morta una settimana dopo essersi sottoposta a quella operazione. L’anestesista presente in sala operatoria il giorno dell’intervento è stata condannata a due anni di reclusione per omicidio colposo. Secondo i giudici, la professionista sarebbe la responsabile della morte della paziente, che è sopraggiunta a seguito di un arresto cardiocircolatorio.

Come riferisce Il Mattino, il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero che, al termine della sua requisitoria, aveva chiesto per l’anestesista la pena che le è stata poi comminata. La clinica in cui fu effettuata l’operazione, responsabile civile nel procedimento, dovrà risarcire il marito della vittima con una provvisionale di 100mila euro e pagare 5mila euro di spese legali.

L’operazione e il ricovero d’urgenza

Tutto ha inizio la mattina del 4 febbraio 2020, quando Silvana Inserra, ex modella, arriva a Roma insieme al marito per sottoporsi a un intervento di liposuzione. Alle undici del mattino entra in clinica e viene sedata, dalla dottoressa che sarà poi condannata dal tribunale.

L’intervento non riesce. Dopo tre ore, la situazione in sala operatoria si complica. Il marito di Silvana Inserra viene messo al corrente di quanto sta succedendo. La moglie è stata intubata e rianimata e deve essere trasferita all’ospedale San Giovanni Addolorata per via dell’aggravarsi delle sue condizioni. Sette giorni dopo, a causa di una condizione “di ipossia con conseguenti episodi di bradicardia” generati da un mix di farmaci anestetici usati per sedare la paziente, come si legge nel capo di imputazione a carico dell’anestesista, Silvana Inserra muore.