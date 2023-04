L’altra semifinale di Champions League sarà Real Madrid-Manchester City

Dall’altra parte del tabellone in semifinale ci saranno Real Madrid e Manchester City. I citizen vincono anche il ritorno.

Sarà derby di Milano in semifinale, dopo il passaggio di ieri dei rossoneri al Maradona e la vittoria dell’inter di questa sera. Oltre alle milanesi Real Madrid e Manchester City superano Chelsea e Bayern Monaco.

Milan-Inter e Real-City: l’altra semifinale di Champions League

Sarà storia contro una finale anticipata. Da una parte Milan e Inter, 20 anni esatti dopo l’ultima volta, quando nel 2003 passò Ancelotti grazie a un doppio pareggio, prima di andare ad alzare la coppa a Manchester. Dall’altra parte la partita che tutti si aspettavano, ossia Real Madrid e Manchester City che hanno condotto col motore automatico la gara al 90′ con l’ampio vantaggio dell’andata.

Tutti parlano di finale anticipata, e in effetti lo spettacolo sarà assicurato tra i blancos e i citizens. Le milanesi si giocheranno la finale da underdog, mentre dall’altra parte del tabellone probabilmente uscirà la favorita per la vittoria finale.

Opportunità unica per Inter e Milan, quasi un dovere per Guardiola che lontano dal Camp Nou non è mai riuscito ad alzare la coppa dalle grandi orecchie – nonostante la finale persa contro il Chelsea nel 2021.

Bayern Monaco – Manchester City 1-1: Guardiola è l’ultimo finalista

Partiva dal 3-0 dell’andata, Pep Guardiola che non ha tradito al ritorno. Il suo Manchester City infatti si è subito imposto anche in Germania. I citizens sbagliano anche un rigore con Haaland, al minuto 38′, che però si rifà al secondo tempo. Il norvegese chiude i conti, nonostante il Bayern non sia mai stato in grado di rimettere in discussione la qualificazione.

La consolazione arriva per i tedeschi solo all’83’, con il pari di Kimmich su rigore, mentre pochi minuti dopo il neo tecnico Tuchel viene espulso per doppia ammonizione.

Stesso discorso per il Real Madrid. Qualificazione non proprio blindata visto il 2-0 dell’andata, ma anche in questo caso mai il Chelsea era stato in grado di impensierire gli uomini di Ancelotti.

Il protagonista è Rodrygo, che sigla una grande doppietta segnando al minuto 58′ e poi ancora chiudendo i giochi al minuto 80′ su grande assist di Valverde.

Sarà dunque Ancelotti contro Guardiola in semifinale, una gara di livello altissimo, due top club probabilmente i più forti della competizione, ma dall’altra parte del tabellone. Tutto un altro mondo rispetto a Milan e Inter, che però vedono la clamorosa opportunità di tornare dopo tanti anni in finale di Champions.