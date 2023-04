L’Inter ha pareggiato 3-3 contro il Benfica a San Siro nel finale, ma poco conta perché ha comunque raggiunto il Milan in semifinale di Champions League, come nel 2005. Nel primo tempo, a sbloccare la gara ci ha pensato Nicolò Barella, che aveva già segnato a Lisbona nella gara di andata di una settimana fa, dopo l’1-1 dei portoghesi, però, nella ripresa ai nerazzurri di Simone Inzaghi sono bastati i due argentini, in tandem, Lautaro Martinez e Joaquin Correa per realizzare un sogno che a inizio anno sembrava irrealizzabile.

E poco importa, appunto, che quasi a tempo scaduto, sia arrivato il pareggio degli ospiti, perché è una festa quell’Inter, è una festa che torna dopo tredici anni dall’ultima volta, da quell’Inter post triplete che un po’ viveva di rendita. È una festa soprattutto sugli spalti di San Siro, riempiti di 80mila persone (e qualche portoghese) che non ha mai smesso di spingere la squadra di Simone Inzaghi, dall’inizio alla fine.

L’Inter pareggia 3-3 contro il Benfica ai quarti di finale e raggiunge il Milan in semifinale di Champions League

Dopo il Milan potrebbe arrivare l’Inter in semifinale di Champions League, per giocarsela contro come nel 2005, quando andò male ai nerazzurri. Sarebbe un sogno avere la rivincita anche lì, in quella coppa dalle grandi orecchie che per anni, dopo averla vinta assieme a scudetto e Coppa Italia, è diventata quasi proibita. E quindi, anche se in Serie A si arranca, Simone Inzaghi, il tecnico finito non poco sulla graticola per quei risultati, non cambia nulla rispetto all’andata, conferma quegli undici che a Lisbona, contro il Benfica che prima che iniziasse era già qualificata per molti, ne hanno fatti due a Roger Schmidt.

In porta André Onana, a destra, in difesa, confermato Matteo Darmian, poi Francesco Acerbi (scelto anche perché Stefan de Vrij si è infortunato contro il Monza), e infine a completare il tutto l’autore dell’assist della scorsa settimana, che è stato anche l’mvp del match: Alessandro Bastoni. A centrocampo, Denzel Dumfries sgropperà sulla fascia destra, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic e Henrikh Mkhitaryan e sull’altra fascia Federico Dimarco, davanti a Lautaro Martinez ancora una volta l’ex Lazio ha preferito Edin Dzeko.

I portoghesi rispondono, anche loro, con la stessa formazione che ha perso in casa, solo con Nicolas Otamendi tornato al centro della difesa assieme ad Antonio Silva.

Nonostante sia il Benfica a essere in svantaggio nel punteggio, è l’Inter che per prima riesce a trovare la via del gol. A segnare è ancora una volta lui: il sardo con il numero 23, che stavolta non ci riesce di testa, ma con un dribbling ubriacante come non si vedeva da tempo in casa nerazzurra dopo l’assist del campione del mondo. È l’1-0, che in realtà significa 3-0, al 15esimo, ed è anche il momento in cui San Siro, già caldissimo, diventa ancora di più una bolgia.

Il triplo vantaggio non intimorisce i padroni di casa, che continuano a spingere e creare occasioni per archiviare fin dal primo tempo la pratica qualificazione, e sogno chiaro. Al 33esimo, in effetti, Lautaro raddoppia anche ma il fiscalissimo Carlos De Cerro vede un fallo ed è tutto da rifare.

Il Benfica prende confidenza e sale di giri, ci vuole la migliore versione di Onana per evitare un minuto più tardi la doccia fredda del pareggio su un colpo di testa di Chiquinho. Ma è un sintomo, e infatti al 38esimo arriva davvero l’1-1, su un cross di Rafa Silva, che era sembrato in posizione di fuorigioco, e in effetti c’è solo la spalla di Darmian a tenere dentro Fredrik Aursnes, che a pochi passi dal camerunese non sbaglia.

Si va negli spogliatoi, e quando si torna, c’è una sorpresa. E un messaggio chiaro da parte di Schmidt perché al posto di Gilberto, che è un terzino, in campo il tedesco mette David Neres, un esterno d’attacco. Nonostante questo è ancora l’Inter a partire più forte sempre con l’argentino, che tenta con un bolide dalla distanza che finisce di molto al lato. Ma c’è anche il Benfica in campo, e lo si vede un minuto più tardi quando è il subentrato che prova a impegnare la difesa nerazzurra, ma ottiene solo un calcio d’angolo. Al 49esimo, c’è anche il primo ammonito della gara, ed è l’autore dell’assist del pareggio che, stavolta, non poteva essere perdonato.

Segue una fase piuttosto tranquilla del match, in cui sono gli uomini di Inzaghi però a spingere di più. Al 65esimo, sono loro ancora a segnare il gol del raddoppio con un’azione manovrata molto bella in cui Mkhitaryan passa la palla in area a Dimarco, lui crossa e trova il piede di Lautaro che stavolta fa esplodere gli 80mila di Milano.

Per prudenza, anche per la semifinale che ormai non è più una chimera ma una certezza, il tecnico piacentino fa un triplo cambio e lascia rifiatare Barella, Dzeko e l’autore del 2-1 per inserire Hakan Calhanoglu, Lukaku e Joaquin Correa. Ci mette esattamente quattro minuti l’argentino a prendere confidenza con la gara e a finire nel tabellino. Sempre su cross dell’esterno ex Verona, il Tucu riceva in area, dribbla due avversari e mette una palla sul secondo palo che prima sbatte poi batte il portiere greco.

La partita non è finita, ma solo per i minuti che mancano, perché in realtà l’Inter è già tranquilla, e lo è quando, all’86esimo, viene trafitta da Antonio Silva che svetta su una punizione e batte il numero 24. A tempo quasi scaduto, poi, arriva anche il pareggio del Benfica con Musa che piomba su un pallone vagante all’interno dell’area e batte il portiere con un rasoterra centrale.

È solo l’ultimo tentativo di uscire a testa alta da una competizione che, prima di incrociare i nerazzurri, li aveva visti dominare in lungo e in largo (anche e soprattutto contro la Juventus di Massimiliano Allegri), ed è soprattutto una festa per i tifosi nerazzurri, chi ha avuto la fortuna di essere allo stadio, chi è rimasto a casa a sperare e soffrire con gli undici di Inzaghi. È una festa anche per loro, che sì, in Serie A non ci stanno facendo vedere il meglio del loro repertorio, ma che in Champions League hanno perso, al momento, solo contro il Bayern Monaco, che oggi è uscito contro il Manchester City.

Poi sì, c’è un derby di semifinale tutto da giocare, un derby che, comunque vada, regalerà una finalista italiana dopo i bianconeri nel 2017 e nel 2014, entrambe le volte perdendo. Ed è importante, è vero, non perdere, ma è importante anche arrivarci, per il ranking e perché l’Italia merita di essere là.