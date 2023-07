Ladri, entrano in casa nel cuore della notte con la tecnica del foro: non cascarci

By

In una casa residenziale, di notte, sono entrati i ladri applicando la tecnica del foro. Vediamo di cosa si tratta e come difendersi.

Avere i ladri in casa può rivelarsi un’esperienza terribile. Per fortuna, ci sono dei modi per evitare che ciò accada.

Ladri in casa che entrano con la tecnica del foro

La sensazione di sicurezza all’interno delle nostre case è un diritto fondamentale, ma purtroppo, ci sono individui senza scrupoli che mettono a rischio questa tranquillità.

I ladri in casa rappresentano una minaccia tangibile che può causare non solo perdite materiali, ma anche danni psicologici e emotivi.

I ladri d’appartamento possono essere divisi in diverse categorie. Alcuni agiscono in modo impulsivo e sfruttano opportunità improvvisate, mentre altri sono più organizzati e pianificano attentamente i loro colpi.

Alcuni puntano a oggetti di valore, come gioielli e elettronica, mentre altri sono alla ricerca di contanti o di informazioni personali da utilizzare per il furto di identità.

È importante riconoscere che i ladri in casa possono provenire da diverse fasce sociali e avere differenti livelli di competenza.

Di seguito, ti racconteremo la storia di una famiglia che è stata derubata da ladri che hanno messo in pratica la tecnica del buco.

In cosa consiste la tecnica del foro

I malcapitati di questa storia hanno avuto i ladri in casa mentre loro dormivano. Successivamente, dopo essersi rivolti ad un esperto di antifurti domestici, si sono accorti che i ladri si sono introdotti nel loro appartamento, mettendo in pratica la tecnica del foro.

In cosa consiste? Praticamente, il foro viene praticato sulla struttura di una finestra di facile accesso. All’interno del foro, i malviventi andranno ad introdurre un ferro. Quest’ultimo, gli permette di spingere la maniglia del serramento e riescono, dunque, ad aprirla.

Soprattutto per le casette isolate, le case singole, le villette con giardino, sarebbero importanti le protezioni perimetrali esterne.

Se non si riescono ad installare delle cancellate di buona qualità, si possono comunque utilizzare dei contatti magnetici via radio o via filo che, pur essendo più economici, offrono una buona garanzia contro i falsi allarmi.

In alternativa, proprio sui serramenti, per scongiurare che i ladri mettano in pratica la tecnica del foro, si possono utilizzare dei sistemi di sicurezza passiva.

Per prima cosa deve essere staccata la maniglia e poi installare un dispositivo che costa pochi euro.

Va inserito tra la finestra e la maniglia che gli dovrà essere rimontata sopra.

Praticamente, quando la maniglia si gira e si porta in posizione di chiusura, la maniglia non girerà più perché il dispositivo che andremo ad installare dovrà essere portato in posizione di chiusura.

Se è portato in posizione di apertura la maniglia potrà girare e aprire la finestra. Tale dispositivo di pochi euro, permetterà di ritardare l’accesso dei ladri in casa.