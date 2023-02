Ecco il motivo per cui stanno mettendo tutti il ketchup sulla maniglia della porta

In molti stanno mettendo il ketchup sulla maniglia della porta. Ecco la motivazione per il quale fanno questa operazione.

Nelle nostre tavole, spesso troviamo alimenti che ci sono arrivati direttamente da culture diverse da quelle italiane e che anche se non proprio salutari sono diventati dei veri e propri must per le nostre cene e pranzi.

Uno di questi, che arriva direttamente dalla cultura americana e che da ormai tanti anni delizia i palati dei commensali e specialmente dei ragazzi e dei bambini è il ketchup che si può trovare in tubetto o in barattolo.

Ketchup: ecco come mai in molti lo stanno mettendo sulle maniglie delle porte

Questo alimento, altro non è che una salsa agrodolce che si usa, solitamente, per accompagnare le patatine fritte o altri prodotti da fast food come gli hamburger o altri prodotti fritti.

Originariamente, la sua origine è asiatica e derivava dalla cucina malese e la ricetta era completamente diversa da quella che conosciamo oggi in quanto era a base di pesce e ancora oggi nella cucina malese troviamo ketchup che non prevedono l’uso di pomodoro.

Nella ricetta che consociamo oggi è sbarcata negli Stati Uniti nel ‘700 quando alcuni cuochi riadattarono la ricetta originale con l’uso del pomodoro, motivo per cui oggi si chiama tomato ketchup, per differenziarla dalle altre.

Proprio per via dell’invenzione del ketchup come lo conosciamo noi oggi, viene attribuita la nascita di questo prodotto agli U.S.A. la cui ricetta più diffusa è nata ad opera di Heinz la cui sua azienda ancora oggi ne produce in grande quantità.

Prodotto con pomodori, aceto, spezie e zucchero, a volte può contenere dei conservanti, che seppur innocui, bisogna stare attenti al suo consumo in quanto potrebbe dare dei problemi con il lungo andare.

Il metodo casalingo

Sebbene è amatissima come salsa e ancora oggi è tra le più diffuse insieme alla maionese, non tutti sanno che questo ingrediente è un vero e proprio alleato per le pulizie di casa e in particolar modo per le maniglie delle porte.

Nelle nostre case, infatti, ci sono alcune maniglie di porte in legno che sono di qualche ventennio fa che sono formate in ottone e spesso col tempo si tendono ad annerire e a sporcarsi.

Levando le viti, bisogna prendere queste maniglie e porle all’interno di un piattino andando poi a ricoprire il tutto con del ketchup e lasciarlo riposare per qualche minuto prima di procedere.

Dopo, prendere una spugnetta con del detergente e strofinare in modo energico e vedremo come, il ketchup avrà fatto il suo lavoro e tutto lo sporco e il nero sarà sparito dalle maniglie delle nostre porte.

Questo perché, la composizione del ketchup e la forte acidità data dal pomodoro e dall’aceto tendono a levare lo sporco ostinato che si forma sull’ottone e quindi può essere utile per questo scopo.

In questo modo, non solo avremo un ingrediente che può insaporire le nostre pietanze, ma avremo risparmiato del soldi sui prodotti per sgrassare le nostre maniglie, che verranno pulite in maniera naturale.