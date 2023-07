Via alla Carta acquisti alimentari: a chi spetta e come si ottiene

Tra gli aiuti economici a sostegno dei nuclei familiari c’è la Carta acquisti alimentari, che sarà erogata a partire dal mese di luglio.

Tutti i nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e di disagio economico potranno beneficiare di una nuova misura di sostegno: la carta spesa alimentare, una carta solidale che consente di acquistare i beni di prima necessità. Come già annunciato in precedenza dal ministro dell’Agricoltura Lollobrigida, questo contributo “una tantum” sarà erogato ad una platea di 1,3milioni di nuclei familiari con un Isee inferiore ai 15.000 euro. i beneficiari dell’aiuto economico ricevono una comunicazione dall’ente comunale che informa sul ritiro della carta presso Poste Italiane. la card è già ricaricata con un importo pari a 382,50 euro, che può essere utilizzato per l’acquisto di beni alimentari, farmaci e beni di prima necessità. Scopriamo in questa guida a chi spetta e come richiedere la carta spesa alimentare.

Carta acquisti alimentari: via alla nuova misura di sostegno economico

La misura viene erogata a sostegno delle famiglie italiane più disagiate dal punto di vista economico e può contare su un plafond di oltre 500 milioni di euro. E’ previsto il rilascio di una carta prepagata Postepay del valore di 382,50 euro, che deve essere utilizzata entro la prima metà del mese di settembre, altrimenti si decade dal beneficio economico.

Chi sono i beneficiari della card solidale?

La card può essere utilizzata dalle famiglie che hanno un Isee di importo inferiore ai 15mila euro e che non beneficiano del Reddito di Cittadinanza o di altre misure di sostegno economico o di altri sussidi, tra cui il reddito di inclusione, indennità di disoccupazione ed indennità di mobilità.

La carta solidale viene erogata tenendo conto del reddito della famiglia, ma anche del numero di residenti nell’ente comunale e del divario tra il reddito locale e quello medio nazionale. Secondo le fonti ministeriali le carte solidali circoleranno a Napoli, Roma, Palermo, Catania e a Torino.

Iter di distribuzione della carta solidale

Gli enti locali hanno stilato gli elenchi dei nominativi delle famiglie beneficiarie. Domani, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale invierà gli elenchi definitivi al gruppo postale per procedere all’emissione delle carte acquisti alimentari. In data 10 luglio INPS procederà a distribuire agli enti locali i numeri che identificano le card solidali. Ogni ente locale comunicherà ai beneficiari quali sono le istruzioni da seguire per ritirare la carta prepagata presso gli uffici postali. Il beneficiario deve presentare il codice fiscale per procedere al ritiro della carta solidale.

Al ritiro la carta prepagata è già ricaricata con un importo pari a 382,50 euro. Per evitare che l’importo sia oggetto di disattivazione è necessario effettuare almeno un acquisto entro la prima metà del mese di settembre. Per richiedere la card solidale i beneficiari non devono presentare alcuna domanda, ma viene erogata in automatico.