Agenzia delle Entrate, cosa verrà accertato con il nuovo Redditometro

Un nuovo decreto ministeriale è stato emanato per cercare di limitare i redditi non dichiarati da parte dei vari contribuenti. Scopriamo l’elenco di tutte le spese effettuate dal 2016 che finiranno sotto osservazione da parte dell’Agenzia delle Entrate nel cosiddetto Redditometro.

Il Redditometro è una misura che consente all’Agenzia delle Entrate di capire se una spesa effettuata da un contribuente sarà stata “sospetta” in base al reddito dichiarato. La notizia che molti italiani temono è che il Fisco ha deciso di provvedere alla revisione di tutte le spese effettuate a partire dal 2016 a oggi. Sotto la lente dell’Agenzia delle Entrate, dunque, finiranno un numero di spese relative a qualsiasi genere e ambito.

Gli uffici tributari stanno cercando di combattere l’evasione fiscale il più possibile. Nel caso in cui si dovessero registrare incongruenze molto forti fra le spese sostenuto e il reddito dichiarato, allora scatteranno alcuni controlli incrociati da parte del Fisco. Questi controllo prendono il nome di Redditometro. In caso di incongruenza, si darà vita a un accordo fra le parti per risanare la situazione.

Nelle prossime righe cercheremo di far luce su questa novità e vedremo quali spese entreranno nel Redditometro e in un possibile accertamento del Fisco. Ecco i dettagli.

Agenzia delle Entrate: l’elenco di tutte le spese che verranno accertate a partire dal 2016 nel Redditometro

L’Agenzia delle Entrate ha scelto di effettuare controlli ancora più netti sulle spese effettuate dai contribuenti nel corso degli ultimi 8 anni, vale a dire dal 2016 a oggi. L’obiettivo è quello di stanare i “furbetti” e sanzionare chi non ha dichiarato il reddito corretto al Fisco.

I controlli verranno fatti su un lunghissimo elenco di spese sostenute da parte di tutti gli italiani. Nel caso in cui si dovessero scoprire elementi sospetti, ecco che partirà l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Gli ulteriori dettagli

Il Redditometro prenderà in esame le spese sostenute in riferimento all’acquisto di medicinali, alle visite mediche e a tutte le spese sanitarie. Ma l’elenco è davvero molto lungo. L’acquisto di cellulari o di prodotti all’ultima moda, il pagamento delle bollette e gli investimenti effettuati, per esempio, saranno oggetto di un controllo ferrato da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Ma sotto gli occhi del Fisco finiranno anche le spese per l’istruzione, per i trasporti e per la casa. Il pagamento del mutuo o dell’affitto, l’acquisto di lavatrici, condizionatori e altri elettrodomestici, l’assicurazione auto, il pagamento delle rette scolastiche e universitarie saranno alcune delle tante spese che verranno accertate dal Fisco.

Non mancheranno, poi, controlli sui generi alimentari, sull’abbigliamento e, in generale, sul tempo libero dei vari contribuenti. Un vero e proprio “Grande Fratello” che riguarderà tutti quanti gli italiani.