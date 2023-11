I 3 importanti segnali che ti manda il tuo cane quando non sta bene: non ignorarli

Questi i 3 segnali che il tuo cane non sta bene: fai attenzione al comportamento del tuo amico a quattro zampe. Se noti questi atteggiamenti particolari inizia a preoccuparti.

Non è facile comprendere il comportamento degli animali, soprattutto dei cani. Eppure, quando il nostro amico a quattro zampe non sta bene cerca in tutti i modi di farcelo presente. Questi sono i 3 segnali a cui devi prestare attenzione. Se si comporta così, chiama subito il veterinario.

Cani e comportamenti strani: attenzione a ciò che fa il nostro amico a quattro zampe

La loro fedeltà e il loro amore incondizionato sono impagabili. Sempre pronti a ricevere coccole e carezze, fanno sentire la loro straordinaria presenza in ogni modo.

Ci accorgiamo quando il nostro amico a quattro zampe è felice, quando ha voglia di giocare o quando è affamato. Eppure, non siamo sempre in grado di comprendere quando invece non sta bene.

Ci sono alcuni segnali, strani comportamenti potremmo dire, che dovrebbero rappresentare per noi un vero e proprio campanello d’allarme. Diversi sono gli atteggiamenti che il tuo amico a quattro zampe potrebbe mettere in atto quando non si sente fisicamente in forma.

Per esempio, ti è mai capitato di vederlo mentre spinge con i suoi occhioni tristi la testa contro il muro? Contatta subito il tuo veterinario di fiducia se lo fa: anche questo è un comportamento preoccupante.

Ci sono però altri 3 segnali, ancora più importanti, che dovresti conoscere. Se il tuo amico a quattro zampe si comporta in questo modo allora inizia a preoccuparti.

3 segnali che il tuo cane non sta bene

È possibile scoprire quando il nostro amico a quattro zampe non sta bene ed intervenire repentinamente? La risposta a questa domanda è sì. Bisogna fare soltanto caso ad alcuni comportamenti che dovrebbero metterci subito in stato di allerta.

3 sono i segnali che il tuo cane non sta bene. Ne parliamo subito.

1. Naso secco

Attenzione. Se il tuo amico a quattro zampe ha il naso secco, “asciutto” o comunque non umido come al solito, dovresti preoccuparti: potrebbe avere febbre o raffreddore e nei casi più gravi anche un’infezione. Se in 2 giorni la situazione resta invariata, è necessario contattare il veterinario.

2. Tosse

Hai mai sentito un cane tossire? Sì, anche i nostri fedeli compagni possono avere mal di gola! Se noti muco spesso e non trasparente, dovresti consultare il veterinario: il tuo cane potrebbe avere una tracheite. Attenzione a non sottovalutare la sintomatologia: in alcuni casi la tosse può essere indicativa di problemi o malformazioni cardiache.

3. Troppa sete e poco appetito

Se noti che il tuo cane fatica a mangiare anche il suo cibo preferito ma ha sempre invece tanta sete, inizia a preoccuparti: potrebbe trattarsi di diabete canino che necessita di un pronto intervento.

Questi i 3 segnali che il tuo cane non sta bene. Se noti solo uno di essi o peggio, tutti e tre, non perdere altro tempo e porta il tuo amico a quattro zampe subito in una clinica veterinaria per sentire il parere di un esperto.

Certo, quando il nostro cane sta male non ce lo comunica attraverso il suo abbaiare bensì mettendo in pratica comportamenti particolari che non si limitano a questi 3 di cui abbiamo appena parlato.

Per esempio, fai attenzione anche alla sua urina. Se noti macchie di sangue o scarsa minzione, potrebbe soffrire di cistite o nei casi più gravi della sindrome di Cushing con conseguenti disturbi ormonali o, nel caso di un cane maschio potrebbe trattarsi anche di prostatite.

Altro dettaglio a cui fare caso: il pelo. Se è poco lucido e tende a cadere, il cane potrebbe soffrire di alopecia o di leishmaniosi. Dunque presta sempre attenzione al modo in cui il tuo amico a quattro zampe si comporta e non sottovalutare mai nessun atteggiamento curioso o particolare.