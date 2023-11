Chiara Adorno è stata travolta prima da uno scooter, poi da un’auto, in viale Andrea Doria, a Catania. La ragazza era con il fidanzato, che ha riportato ferite lievi.

La ragazza stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando uno scooter l’ha investita. A quel punto è sopraggiunta una vettura che l’ha presa in pieno, mentre lei era ancora a terra. Ferito – in modo non grave – anche il fidanzato, che è stato soccorso e trasferito sotto choc in ospedale.

Chiara Adorno investita e uccisa a 19 anni

Si era appena iscritta alla Facoltà di Biologia dell’Università di Catania la 19enne travolta e uccisa mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in viale Andrea Doria a Catania. Stando a quanto ricostruito finora, Chiara Adorno – originaria di Solarino – era in compagnia del fidanzato, quando è stata travolta da uno scooter Honda. Finita sull’asfalto, è stata investita una seconda volta da una Fiat Punto. Il fidanzato è rimasto ferito, ma non in maniera grave, ed è stato trasferito al Policlinico del capoluogo. Il ragazzo è ancora sotto choc.

Le condizioni di Chiara sono apparse subito disperate, tanto che i sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, senza tuttavia riuscirci.

Ricoverati, sotto choc, anche i conducenti dei due mezzi coinvolti nell’incidente stradale. Intanto la salma della giovane è stata consegnata all’autorità giudiziaria, che nei prossimi giorni dovrebbe disporre l’esame autoptico, mentre la polizia municipale sta cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, ascoltando le testimonianze delle persone presenti sul luogo della tragedia, oltreché visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.

Dopo il diploma di Maturità al Liceo Scientifico Corbino di Siracusa, Chiara si era iscritta alla Facoltà di Biologia. Proprio il rettore dell’ateneo ha espresso profondo cordoglio in un messaggio condiviso per la morte della giovane studentessa in un messaggio condiviso sui social: