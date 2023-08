Se vedi il tuo animale in questa posizione hai 5 secondi per agire: cosa accade

Guarda bene l’immagine: se vedi il tuo animale in questa posizione devi agire subito. Ecco cosa succede se non lo fai.

Ti è mai capitato di vedere il tuo animale domestico con la testa contro la parete? Se hai sempre creduto che fosse normale, ci dispiace dirti che ti sei sbagliato. Ecco perché dovresti subito agire se lo vedi in questa posizione.

Atteggiamenti curiosi degli animali domestici: c’è sempre una motivazione

Chi ha un animale domestico, sa bene quanta allegria porti nelle nostre case e nelle nostre vite. Capaci a donare un amore incondizionato, a modo loro, attraverso la coda che scodinzola nel caso dei cani o lasciandosi accarezzare il pelo nel caso dei gatti, talvolta però si rendono protagonisti di comportamenti curiosi.

In alcuni casi, non c’è nulla di cui preoccuparsi. Spesso i nostri amici a quattro zampe manifestano il bisogno di attenzioni o di cura in modi particolari, nel caso dei cani per esempio abbaiando o ricercando la nostra mano per avere delle coccole o ancora mordendosi la coda.

In altri invece, soprattutto se c’è reiterazione, potrebbe trattarsi di qualcosa di più serio. Hai mai notato per esempio che i cani spesso mangiano l’erba? Ecco, in questo caso si profilano due ipotesi.

La prima: il cane sta giocando o ha problemi digestivi per cui inizia a cibarsi di erba che libera il suo stomaco da tossine o alimenti non digeriti. La seconda: il nostro amico a quattro zampe potrebbe essere stressato o avere problemi intestinali più seri, soprattutto se mangiare l’erba sta diventando un’abitudine.

In questo caso è necessario consultare un veterinario. E se invece il nostro animale domestico si mette con la faccia contro il muro? Cosa significa? Scopriamolo insieme.

Se vedi il tuo animale in questa posizione devi agire subito

Se il tuo animale domestico sta iniziando a comportarsi in modo strano, inizia a farci caso: dietro il suo atteggiamento potrebbe nascondersi una problematica più seria.

Hai mai notato il tuo cane o il tuo gatto mettersi con la testa contro il muro? Se sì, allora c’è qualcosa che non va e ti diciamo noi cosa. Generalmente, questo comportamento è indicativo di una patologia, l’encefalopatia, ma può indicare anche un disturbo neurologico, un trauma subito o ancora, una malattia non curata in tempo.

In ogni caso, se lo vedi assumere questa posizione, se noti il tuo amico a quattro zampe con la testa schiacciata contro il muro, il pavimento o un oggetto, è necessario chiamare immediatamente il veterinario. Ovviamente, assicurati che non si tratti di un episodio sporadico dipendente da un gioco o da un attacco di prurito.

È di solito qualcosa di più grave, quando oltre a spingere la testa contro il muro, il tuo animale domestico ha anche lo sguardo assente, non risponde ai comandi, è inappetente o si mostra disorientato.

Diverse sono le ragioni per cui il nostro amico a quattro zampe può comportarsi così e alcune ipotesi non sono purtroppo rassicuranti. Potrebbe trattarsi di:

disturbo neurologico;

stress;

trauma cranico;

avvelenamento;

tumore al cervello;

iper o iponatriemia, ovvero un grave disturbo metabolico.

Cosa fare in questi casi? La cosa migliore è portare il nostro animale dal veterinario che eseguirà tutti gli accertamenti necessari per arrivare alla formulazione di una diagnosi. Potrebbero essere richieste risonanze, ecografie o radiografie del midollo spinale.

Se vedi il tuo animale in questa posizione, se noti dunque che il tuo cane, gatto o cavallo, perché sì, questo comportamento è tipico anche di equini malati, non perdere tempo e agisci subito per il bene del tuo animale domestico.