La vittima lavorava per un’impresa di Lamezia Terme che svolge servizi stradali per conto dell’Anas, l’Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali.

L’incidente è avvenuto questa mattina ungo la strada che dalla statale 280 conduce all’aeroporto di Lamezia. Il conducente dell’auto si è fermato immediatamente a prestare soccorso, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Quello avvenuto in Calabria è il secondo incidente sul lavoro di questa giornata. A Germignaga, (Varese), un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato travolto e schiacciato dal trattore che stava guidando.

Incidente sul lavoro a Lamezia Terme: morto un operaio di 24 anni

L’incidente – come riferisce l’Ansa – si è verificato all’altezza di un restringimento di carreggiata, che era stato istituito per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. Il conducente che ha travolto e ucciso il giovane operaio – che viveva a San Pietro Apostolo (Catanzaro) – si è fermato subito a prestare soccorso, ma per il 24enne non c’è stato nulla da fare.

Incidente mortale a Germignana

Quello di Lamezia Terme però non è l’unico incidente sul lavoro avvenuto questa mattina. Qualche ora fa, a Germignaga, provincia di Varese, un uomo di 70 anni è morto dopo essere stato travolto e schiacciato dal trattore che lui stesso stava guidando. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia per accertare la dinamica dell’incidente e i motivi per cui il pesante mezzo si sia ribaltato. Per il 70enne non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorsi sono giunti sul posto, l’uomo era già morto.