“Ho deciso di…”, Aurora Ramazzotti: la notizia a pochi giorni dal parto

Aurora Ramazzotti a pochi giorni dal parto ha deciso di agire in modo drastico. Ecco la decisione della ragazza.

Nel mondo dello spettacolo ci sono tanti personaggi televisivi che hanno cercato di prendere le orme dei loro genitori ed in molti sono riusciti ad avere un successo simile e a volte anche maggiore di questi.

Negli ultimi tempi, sono tanti i “figli di” che stanno cercando di conquistare il cuore del pubblico, tra questi Leo Gassman, figlio dell’attore Alessandro Gassman e nipote di Vittorio Gassman e LDA, cantautore e figlio di Gigi D’Alessio che parteciperanno alla prossima edizione del Festival di Sanremo.

Aurora Ramazzotti: la decisione sui social

Ma non sono i soli, in quanto anche Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso così come TrediciPietro, figlio di Gianni Morandi e suo nipote (nonostante siano coetanei) Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi, così come Angelina Mango, figlia del cantautore Mango, stanno cercando di insediarsi nel mondo della musica italiana.

Sebbene altri ce l’hanno fatta, diventando adesso dei nomi importanti dello spettacolo italiano, tra i figli d’arte più famosi e seguiti da sempre c’è anche Aurora Ramazzotti, figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantautore Eros Ramazzotti.

La ragazza, classe 1996 è diventata famosa sin dalla sua nascita, dato che suo padre, le ha dedicato la canzone L’Aurora diventata una pietra miliare della musica italiana tanto che ancora oggi in molti la canticchiano.

Diventando grande, la ragazza, ha sempre desiderato seguire le orme di suo padre, ma in una recente intervista ha ammesso che ha sempre temuto il confronto con lui e il parare che Eros potrebbe aver avuto.

Così, ha deciso di intraprendere la carriera di sua madre, cominciando dapprima a diventare nota sui social e poi successivamente a prendere in mano la conduzione del day-time dell’ottava edizione di X Factor.

Il gesto inaspettato

Successivamente, Aurora ha affiancato sua madre come inviata nel programma Vuoi Scommettere? per poi condurre altre trasmissioni tra cui anche il concerto LoveMI messo in atto da Fedez e J-Ax.

La Ramazzotti, è molto amata dal mondo del web per via dei suoi contenuti divertenti e tutti quanti sono rimasti sorpresi e contenti quando ha annunciato ai suoi followers di aspettare un bambino.

La notizia ha mandato in estasi i suoi genitori e in particolar modo Michelle che da sempre ha desiderato avere un figlio maschio e adesso potrà prendersi cura del suo nipotino che verrà alla luce tra qualche settimana.

Ma prima che il piccolo possa nascere, Aurora ha deciso di prendere una decisione drastica e sembra essere pronta a continuare a fare azioni simili per rimanere più tranquilla nel suo nuovo ruolo di mamma.

La ragazza, infatti, qualche giorno fa ha disattivato il suo account Twitter per via dei numerosi insulti ricevuti dai suoi haters e sul suo profilo Instagram ha annunciato che molto presto toccherà anche a Facebook.

Al momento, la Ramazzotti non sembra essere intenzionata a sparire anche da Instagram, social che le ha dato molta popolarità, ma in molti pensano che potrebbe farlo qualora gli haters continuino ad attaccarla anche sul famoso social network.