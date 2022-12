Gusci delle uova, mai buttarle: valgono oro usate in casa e giardino

Ecco a cosa potrebbero servire davvero i gusci delle uova, resti di cibo che tutti noi gettiamo e che invece sono miracolosi.

I gusci delle uova vengono considerati dei resti dalla maggior parte delle persone, eppure sono utilissimi sia in casa che in giardino. Scopriamo insieme come possiamo utilizzarli. Prima vanno necessariamente disinfettati, dopodiché possono rivelarsi un alleato nelle faccende domestiche.

Cosa fare con i gusci delle uova

Ognuno di noi dovrebbe mangiare qualche uovo almeno una volta a settimana. Si tratta di un alimento davvero completo, ricco di proteine e altre sostanze nutritive che rafforzano la nostra energia.

C’è chi le ama fritte, chi sode, chi appena scottate. In qualsiasi modo piacciano, o prima delle cottura o dopo, è essenziale rimuovere i gusci. I gusci non dovrebbero essere mani ingeriti, non sono commestibili e tra l’altro sono pericolosi per la salute.

I gusci d’uovo sono la parte esterna di quest’alimento ed entrano in contatto con la zona intima degli animali e spesso ne accolgono gli scarti. Proprio per questo vi sarà capitato almeno una volta nella vita di trovare delle uova in commercio che non fossero proprio pulite.

Per evitare che i gusci d’uovo minaccino la nostra salute, però, è sufficiente immergerli in acqua bollita e attendere alcuni minuti. In questo modo, verranno eliminati tutti i batteri. A quel punto, vi raccomandiamo assolutamente di non gettarli, ma di utilizzarli in giardino. Questi scarti, infatti, possono rivelarsi degli incredibili alleati durante le nostre faccende domestiche.

Gusci delle uova: indispensabili in giardino

Non tutti lo sanno, ma i gusci d’uovo sono un vero e proprio fertilizzante naturale. Gli esperti, infatti, gli utilizzano per far sì che il terreno risulti sano e nutrito. Utilizzandoli, infatti, hanno notato un’esponenziale crescita delle piante.

L’impiego di questi resti è consigliato sia per chi vuole vedere il proprio giardino rigoglioso con le piante ornamentali che per chi si occupa di colture ortive. Potete impiegare questi gusci sia se possedete un grande giardino che se avete a disposizione soltanto un terrazzo, un balcone o una finestra.

Tutto quello che dovrete fare è rompere i gusci in varie parti e creare un mix assieme al terriccio che solitamente utilizzate per realizzare le vostre piantine. Ricordatevi, che dopo aver consumato le uova, dovrete bollire i gusci per disinfettarli.

Dopo averli lasciati a raffreddare, dovrete asciugarli per bene, perché soltanto in questo modo creeranno un mix perfetto con la terra. Adesso potete unire la miscela alle piante che più preferite, magari a quelle la cui crescita è maggiormente difficile.

Dovete sapere che i gusci in questione non faranno altro che arricchire il terreno con sostanze nutritive, per una vera e propria concimazione. Ricordatevi di ripetere la procedura alcune volte all’anno o anche al mese, a seconda della necessità delle vostre piante.

Con il tempo, infatti, dovreste imparare a conoscerle e a capire quando vi chiedono aiuto perché l’acqua non basta loro più. Sono in questo modo saranno sane e rigogliose.