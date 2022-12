Lino Banfi pensione, quanto percepisce al mese? Le cifre che non ti immaginavi

Vi siete mai chiesti quanto prende di pensione Lino Banfi al mese? Le cifre sono da far girare la testa.

Lino Banfi è uno degli attori più amati d’Italia che ha avuto successo negli anni ’70 e ’80 per via delle commedie all’italiana che l’hanno reso una vera e propria icona del cinema italiano di quegli anni.

Considerato assieme ad altri suoi colleghi, una pietra miliare delle commedie sexy all’italiana molti sono i ruoli che ancora oggi sono diventati iconici e che nessuno potrà mai dimenticare.

Lino Banfi: ecco quanto percepisce di pensione

Tra i suoi film più famosi ci sono Vieni avanti cretino, L’allenatore nel pallone, Cornetti alla Crema, Fracchia e la belva umana e tante partecipazioni a fiction televisive a cui ha preso parte nel corso della sua carriera.

Nato ad Andria, il suo accento è caratterizzato da un accento di Canosa di Puglia e spesso la sua pronuncia viene scambiata per quella barese anche se quest’ultima è completamente diversa.

Per via di essere cresciuto in una famiglia cattolica, decide di iscriversi in seminario ma viene spinto dal Vescovo del suo Paese a prendere la strada attoriale dopo che questo l’aveva visto prendere parte in alcuni spettacoli parrocchiali.

Agli inizi della sua carriera ebbe molti problemi per via delle difficoltà economiche riscontrate in quanto i suoi genitori erano contrari alla scelta fatta dato che vedevano il fare l’attore come non un vero e proprio lavoro.

Dopo essere finito in mano agli strozzini e aver ricevuto ospitalità da un parcheggiatore e fingersi malato per finire in ospedale e avere un pasto caldo e un posto dove dormire, comincia ad avere successo nel teatro di varietà di Milano.

Trasferitosi a Roma, prende parte ad un programma di Renzo Arbore per poi girare i suoi primi film esordendo come protagonista nella pellicola Il brigadiere Pasquale Zagaria ama la mamma e la polizia.

Il successo

La pellicola ebbe così tanto successo che Lino Banfi divenne in breve tempo uno dei volti più amati del cinema italiano per via della sua partecipazione alle commedie sexy che andavano molto di voga negli anni ’70 e ’80.

Dopo una lunga serie di film, il successo torna negli anni ’90 quando, dal 1998 interpreta Nonno Libero nella fiction Un medico in famiglia, ruolo che gli dona una nuova popolarità venendo amato anche dai più giovani.

Per questo motivo, viene spesso definito il Nonno d’Italia e ancora oggi continua a dedicarsi al mondo dello spettacolo, infatti nel 2022 ha partecipato con sua figlia Rosanna Banfi, alla terza edizione de Il Cantante Mascherato classificandosi al secondo posto nei panni di Pulcino.

Attualmente oltre a continuare la sua carriera con il sogno di poter dirigere e scrivere un film sulla sua vita, è proprietario di Orecchietteria Banfi un locale di Roma che serve piatti di cucina regionale pugliese e di street food.

Ma vi siete mai chiesti quanto percepisce Lino Banfi di pensione dopo tanti anni di carriera? La risposta non possiamo darla con esattezza ma secondo alcune fonti le cifre sono consistenti per via di tutto il suo lavoro nel campo cinematografico e non solo.

Quello che sappiamo è che secondo alcune voci, per una sola ospitata all’interno di un programma, il cachet di Lino Banfi si aggira intorno agli 80.000€ stessa cifra che l’attore percepiva per ogni episodio di Un Medico in Famiglia.