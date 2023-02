Football americano, Tom Brady si ritira. Il quarterback dice addio alla NFL dopo 23 stagioni

A 45 anni, questa volta sembra proprio che non ci saranno ripensamenti.

Brady ha avuto una carriera sportiva lunghissima costellata da successi entrati di diritto nella storia di questo sport.

Annunciato il ritiro “definitivo”

Tom Brady, il quarterback più famoso e forte che il football americano abbia mai avuto, ha annunciato il suo ritiro dopo aver giocato 23 stagioni nella NFL e aver vinto 7 Super Bowl con due diverse squadre. La decisione è stata resa nota attraverso un video sui social media.

Con la voce rotta dall’emozione, Brady ha voluto condividere la decisione in primis con i suoi fan, come ha spiegato nel videomessaggio. “Mi ritiro, per sempre”, ha detto. Il 45enne aveva infatti già annunciato il ritiro di questi tempi esattamente un anno fa, salvo poi avere un ripensamento sei settimane dopo, sostenendo di voler e poter ancora dire la sua in questo sport. La decisione di oggi, invece, sembra davvero essere irreversibile.

Le sue due squadre

I primi sei titolo della National Football League li vinse con i New England Patriots e poi l’ultimo con i Tampa Bay Buccaneers nel 2021, già ben oltre i 40 anni d’età. L’ultima stagione che ha disputato si è conclusa con una sconfitta per la sua squadra, rimediata lo scorso mese ai play off.

“Grazie molte a tutti voi per avermi sostenuto, alla mia famiglia, agli amici e i compagni di squadra e agli avversari. Potrei andare avanti per sempre, siete troppi”, i ringraziamenti del quarterback. “Grazie per avermi permesso di vivere il mio sogno più grande. Non cambierei nulla. Vi voglio bene”, la chiosa del campione americano.

Negli Stati Uniti è considerata una vera e propria leggenda dello sport, paragonabile agli equivalenti di Pelé e Maradona nel calcio. Nel football americano si è infatti guadagnato il titolo di GOAT (greatest of all time), ossia il migliore di tutti i tempi.

Gli inizi

La sua carriera è iniziata nel 2000, quando è stato selezionato per giocare con i Patriots, che ha poi condotto alla vittoria in sei occasioni. Nel 2020, dopo 20 anni, è passato ai Bucs con cui ha nuovamente vinto alla sua prima stagione. In quella circostanza è stato premiato come giocatore più forte (MVP), riconoscimento ricevuto per cinque volte in totale in carriera. Mentre per tre volte è stato nominato come miglior giocatore della NFL.

Nell’ultima stagione non ha brillato, collezionando una serie record – per i suoi standard – di prestazioni negative. Fuori dal campo si è poi vociferato che il suo matrimonio con la top model Gisele Bundchen fosse arrivato al capolinea, dopo 13 anni, perché lui non voleva ritirarsi, impedendo così all’ormai ex compagna di perseguire i suoi obiettivi di famiglia e carriera.

Il campionissimo ha detto che non si aspetta di ricevere una festa per il suo addio perché “ne ricevi solo una e io la mia l’ho già avuta lo scorso anno”. Tuttavia, visto quanto è stato amato dai tifosi, c’è da scommetterci che riceverà un secondo commiato per il nuovo ritiro.