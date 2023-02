Siena, 5 vittime di estorsione sessuale

“Paga 500 euro o invio i tuoi video hot alla tua famiglia”, con questa frase 5 ragazzi sono state ricattati a Siena.

A compiere tutto ciò sono stati due 25enni provenienti dalla provincia di Milano che si erano finti delle ragazze per incastrare i malcapitati dopo aver stabilito un primo contatto sui social network e averli convinti a scambiare dei contenuti hard.

Estorsione sessuale a Siena

Si sente molto parlare di estorsione sessuale e purtroppo è un reato che avviene molto spesso, in cui i balordi prendono di mira persone che si sentono sole e hanno voglia di divertirsi e abbandonare il pudore con perfetti sconosciuti contattati molto spesso sui social.

La storia di oggi riguarda proprio questa piaga della società e a farne le spese stavolta sono stati 5 ragazzi di Siena, contattati da due persone che si sono finte donne invece erano uomini residenti a Milano.

Si tratta di due 25enni che sono stati identificati e fermati dalle forze dell’ordine, dopo che per diverso tempo avevano ricattato le loro vittime chiedendo dei soldi in cambio dei quali non avrebbero mostrato a nessuno le immagini e i video hard che li ritraevano in atteggiamenti inequivocabili.

I cittadini di Siena rimasti vittime dell’inganno dei due milanesi si aggiungono a una grande lista di reati analoghi. Questi sono stati ripresi dalla loro stessa webcam in atteggiamenti erotici espliciti e si sono visti recapitare un messaggio minatorio che li intimava a pagare 500 euro su una carta prepagata altrimenti i contenuti sarebbero stati distribuiti a tutti i contatti social.

Solitamente il messaggio che arriva alle vittime provoca molta paura e così queste inviano i soldi richiesti, finendo poi in un vortice ossessionante di richieste estorsive cui si può porre fine solo denunciando il tutto alle forze dell’ordine.

Su questo fenomeno hanno indagato i Carabinieri di Poggibonsi, che dopo aver raccolto le denunce di 5 residenti nella Valdensa senese, hanno identificato quelli che in realtà non erano avvenenti donzelle ma due uomini stranieri che operavano da Milano.

Così sono scattate le denunce nei loro confronti per concorso in estorsione.

Sex Extorsion, facciamo chiarezza

Le estorsioni a sfondo sessuale vengono indicate con il nome inglese di Sex Extortions ed è un fenomeno molto diffuso che riguarda tantissimi utenti del web che come dicevamo pocanzi, hanno voglia di divertirsi con leggerezza e lasciarsi alle spalle i problemi di tutti giorni e la routine quotidiana per evadere in questo modo.

Con immagini e video senza veli, queste persone si spogliano anche delle mille preoccupazioni e problemi, concedendosi a quelli che in realtà sono totali sconosciuti che li adescano sul web.

Le vittime sono per lo più uomini, che si imbattono in richieste di amicizia provenienti da quelle che sembrano essere avvenenti ragazze. Via via però le conversazioni diventano sempre più intime fino a quando si instaura una sorta di rapporto di fiducia e un clima in cui la vittima si sente sicura, così vengono scattate immagini e video hard che finiranno nelle mani sbagliate.

Così, per mantenere il piccante segreto vengono richieste somme di denaro diverse, con la minaccia di pubblicare i filmati ovunque e farli arrivare ai familiari ma anche agli amici delle vittime.