Il trucco dei calzolai, perché ogni sera mettono 1 giornale di carta nelle scarpe

Le scarpe, spesso, potrebbero richiedere delle cure. Di seguito, ti spiegheremo un trucco adottato dai calzolai. Ti stupirà.

La carta nelle scarpe è un rimedio semplice eppure efficace per salvaguardare le proprie calzature preferite.

Scarpe: il trucco dei calzolai

Abbiamo adocchiato delle scarpe bellissime, sono in saldo. Entriamo in negozio, le andiamo a provare ma purtroppo, non ci calzano proprio perfettamente. Nonostante questo, decidiamo di acquistarle lo stesso. Un piccolo rimedio per metterle in forma e farcele stare perfette esiste.

Si tratta del trucco della carta che, in realtà, serve anche per far stare sempre in forma le nostre calzature, soprattutto quelle realizzate in pelle vera, che essendo morbide per natura, potrebbero allenare la loro forma.

Non serve chissà quale carta, semplicemente, si può riutilizzare quella dei vecchi giornali o dei volantini pubblicitari che spesso troviamo abbandonati in giro per casa. Vediamo come mettere in pratica il metodo utilizzato anche dai calzolai.

Come adottare questo metodo

La carta, messa ogni sera dentro le scarpe, impedirà loro di perdere la loro forma oppure, se mettiamo più carta del dovuto, a rilasciarsi un po’ allargandosi laddove la calzatura può fare male.

Inoltre, la carta ha un’altra funzione ovvero quella di assorbire l’umidità. Per questo motivo, nella scarpiera, ogni volta che ci togliamo le scarpe, dovremmo porre al loro interno, dei malloppi di carta, che, non solo lasceranno in forma le scarpe ma ne assorbiranno anche l’umidità, impedendo la comparsa di puzza.

La carta va messa nelle scarpe anche nel caso in cui le scarpe siano state bagnate parecchio. Metti una giornata di pioggia inaspettata e le tue scarpe da ginnastica preferite, inadatte ad essere bagnate, che si ritrovano zuppe. Per fortuna, se ci metti la carta all’interno, potrai recuperarle e farle asciugare nel corso di tutta la notte.

La carta, dunque, deve essere appallottolata, e fatta entrare dal collo delle scarpe. Le calzature rimarranno tese naturalmente. Per poter unire tra loro pezzi di carta più grandi, ci si può aiutare con del nastro adesivo. La palla, per fare stare le scarpe in forma, dovrà essere allungata e ricalcare la forma della calzata. Le scarpe dovranno rimanere così fino a quando non le indosseremo la prossima volta. Le carte appallottolate dovranno essere sostituite almeno una volta al mese, soprattutto se indossiamo le calzature in questione con una certa frequenza.

Il cartone potrà servire allo stesso scopo. Anzi, permetterà alle scarpe di mantenere ancora di più la loro forma. Il cartone dovrà essere curvato per seguire la forma. La sommità del cartone deve essere rivolta verso l’alto. Per le calzature più scollate, la quantità di carta o cartone necessaria sarà inferiore. Una volta provato questo metodo, non lo lascerai più.