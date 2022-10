Esordio amaro per Musetti a Basilea, Ramos vince in rimonta

Dopo la grande vittoria di Napoli Lorenzo Musetti esce di scena al primo turno nel torneo di Basilea, partita ricca di rimpianti per il talento azzurro che subisce la rimonta dello spagnolo Ramos-Vinolas.



Sconfitta amara per Lorenzo Musetti che esce subito di scena a Basilea perdendo la grande occasione di dare continuità alla convincente vittoria ottenuta qualche giorno fa a Napoli.

Il carrarese domina nel primo set e sembra assoluto padrone del match, un paio di errori però favoriscono lo spagnolo che compie una grande rimonta chiudendo 6-4 nel set finale.

Giornata dolce amara per il tennis italiano che festeggia la bella vittoria di Sinner a Vienna ma vede Musetti uscire al primo turno nell’ATP 500 di Basilea.

A Basilea per un attimo si è rivisto il vecchio Musetti, discontinuo e spesso nervoso nei momenti chiave della partita.

La sconfitta di oggi dovrà essere un nuovo punto di partenza nella carriera di un ragazzo che ha tutte la carte in regola per scrivere pagine importanti nella storia del tennis italiano.



Musetti fuori a Basilea, ma quanti rimpianti!

Partita stranissima a Basilea con l’azzurro che si porta subito avanti nel punteggio iniziando il match con grande aggressività e attenzione negli scambi.

Il 6-1 del primo parziale illude Musetti che subisce il ritorno del campione spagnolo, bravo a d alzare il proprio livello nel momento più complicato.

Ramos-Vinolas comincia a muovere l’azzurro variando molto le proprie traiettorie, il secondo parziale scivola via facilmente in favore dello spagnolo che mette in campo tutta la propria esperienza.

Il set decisivo è quello con più rimpianti per Musetti che gioca punto a punto limitando al massimo gli errori non forzati.

Il classe 2001 arriva a conquistare due palle per il possibile 5-1 che avrebbe definitivamente indirizzato il match, bravo però Ramos-Vinolas ad aggrapparsi al servizio ed ad uscirne illeso.

Musetti finisce le energie e l’esperto tennista spagnolo ne approfitta completando una rimonta che sembrava impossibile dopo i primi game.

Ora il 34enne di Barcellona troverà Bublik al secondo turno, per Musetti un pò di meritato riposo con l’obiettivo di tornare al massimo della forma per il torneo di Parigi-Bercy.

Il percorso di crescita del carrarese deve inevitabilmente passare anche per sconfitte come questa, la stagione rimane assolutamente positiva e il prossimo 1000 dovrà rappresentare l’esame di maturità finale per il talento azzurro.