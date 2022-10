Sinner vince e convince nel primo turno all’ATP di Vienna

Dopo la delusione per l’uscita di Sonego il tennis italiano festeggia Jannik Sinner che supera il primo turno dell’open austriaco dimostrando di aver recuperato a pieno dall’infortunio alla caviglia.

L’altoatesino supera il cileno Garin con un netto 6/3,6/2 ed ora attende l’argentino Cerundolo al secondo turno



Jannik Sinner torna a giocare dopo l’infortunio alla caviglia e trova subito una bella vittoria.

All’esordio nel torneo di Vienna, dopo difende la semifinale, il giovane azzurro supera facilmente il cileno Garin staccando il pass per il secondo turno dove affronterà l’esperto argentino Cerundolo.

C’era tanta curiosità nel vedere le condizioni dell’altoatesino che è sembrato in ottima condizione fisica e pronto per ritornare a grandi livelli dopo l’infortunio subito.

Sinner, dopo il ritiro di Berrettini, è l’unico italiano ancora in corsa per le Finals, vincere il torneo viennese sarebbe fondamentale per recuperare qualche punto importante su Auger-Aliassime.



Jannik Sinner è tornato, esordio da campione a Vienna

Dopo una partenza con il freno a mano tirato nei primi game l’azzurro comincia a comandare il gioco con le sue classiche accelerazioni di dritto che infiammano il pubblico dell‘Este Bank Open di Vienna.

Il numero 1 italiano è chirurgico nello sfruttare le prime palle break a sua disposizione nel settimo game prendendo da quel momento in poi l’assoluto controllo della partita.

Garin prova una timida reazione ma non riesce a reggere il ritmo dell’italiano giocando troppo piatto senza dare fastidio al topspin di Jannik.

L’azzurro migliora di minuto in minuto e trova sempre più certezze nei propri colpi chiudendo il primo parziale dopo appena 34 minuti con un netto 6/3.

Non cambia la partita nel secondo set con l’azzurro che, anzi, trova ancora più solidità al servizio tenendo i propri turni di battuta con assoluta facilità.

Il cileno riesce nel miracolo di portare a casa due game anche nel secondo set salvando in ogni turno di battuta almeno una palla break.

Sinner chiude il match con 9 aces, 21 vincenti e la sensazione di essere tornato subito ai suoi grandi livelli abituali.

Ora per l’azzurro il match della verità sarà quello contro Cerundolo, avversario che già in passato lo ha spesso messo in difficoltà.

In queste settimane l’altoatesino si giocherà la possibilità di andare alle ATP Finals, ultimo grande appuntamento della stagione per poi concentrarsi su quello che dovrà essere per lui un grande 2023.