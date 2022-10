Addio ISEE, bonus bollette per tutte queste famiglie: come accedere

Ecco quali sono tutte le novità del Governo Meloni in materia di agevolazioni e come mai si potrà presto pagare le bollette con un bonus indipendente dall’ISEE.

Le novità del Governo Meloni

Il Governo di Giorgia Meloni è in piedi da poco, eppure sono già tantissime le novità che si vogliono mettere in campo, a sostegno delle famiglie italiane. Uno dei bonus che entrerà presto in gioco è quello previsto per il pagamento delle bollette da parte delle famiglie.

A causa dell’inflazione dovuta alla crisi e alla guerra dichiarata dalla Russia all’Ucraina, è sempre più difficile per le famiglie italiane riuscire a sbarcare il lunario.

Proprio per questo, è fondamentale che il Governo si incarichi a emanare nuove leggi e nuovi bonus a sostegno dei più poveri e dei più in difficoltà.

Durante il Governo Meloni è evidente che si potrà continuare a beneficiare del bonus bollette, già previsto dal Governo Draghi. Si tratta di un vero e proprio bonus sociale che tutti potranno utilizzare per arrivare più facilmente alla fine del mese.

Durante il Governo Draghi, però, alcuni cittadini italiani non avevano potuto usufruirne perché superavano, anche se di poco, la soglia ISEE prevista di 12 mila euro l’anno.

Cambia la soglia ISEE del bonus bollette

Non tutti lo sanno, ma in quest’anno tante famiglie erano rimaste tagliate fuori dal bonus bollette. Quest’agevolazione era pensata soltanto per coloro che percepivano meno di 12 mila euro l’anno, per chi usufruiva del reddito o della pensione di cittadinanza e anche per chi si trovava collegato a delle macchine salvavita energivore;

infine per coloro che si trovavano all’interno di nuclei famigliari con quattro o più figli a carico e con un reddito annuale minore di 20 mila euro.

Dal 2023, però, per fortuna le cose potrebbero cambiare. Potrebbero beneficiare di questo vecchio bonus anche le famiglie che possiedono un ISEE alto. Il nuovo Governo, infatti, prevede di aumentare la soglia ISEE e di passarla dai 12 mila euro ai 15 mila.

Oppure, alcune fonti sostengono che il progetto sarebbe addirittura quello di dire del tutto addio all’ISEE. Secondo quanto è nella mente del Governo, il bonus bollette potrebbe venire erogato in favore di tutte le famiglie italiane.

La cifra cambierà e sarà adeguata, invece, al proprio reddito annuale, ma così facendo si amplia la fetta di italiani che potranno beneficiarne. Si prevede che gli italiani a usufruirne con maggiore importanza saranno almeno 5 milioni. Si tratta di un’ottima notizia per moltissimi italiani che finalmente potranno sostenere l’aumento spropositato del costo delle bollette.

Si tratta di un'ottima notizia per moltissimi italiani che finalmente potranno sostenere l'aumento spropositato del costo delle bollette.