Via al bonus 50 euro, regalo alle famiglie: da quando parte

Un nuovo bonus arriva per le famiglie italiane, un incentivo per aiutare nelle spese quotidiane molte persone che in questo periodo in particolare faticano ad arrivare a fine mese. Ecco di cosa parliamo e come ottenerlo.

In questi ultimi mesi del 2022, molti cittadini italiani stanno affrontando una situazione economica davvero precaria e difficile, per tanti motivi: l‘inflazione, il caro energia e gli stipendi che continuano a essere più bassi della media europea.

Ecco perché ogni bonus del governo che arriva è sempre utile alle famiglie, che ricevono un aiuto in più per andare avanti. Arriva un bonus da 50 euro che potrà aiutare, seppur in piccolo, le spese quotidiane. Ecco qual è.

Bonus 50 euro: di cosa si tratta

Un bonus travagliato quello di cui parliamo oggi, un voucher che doveva arrivare già nel 2021: stiamo parlando del bonus di 50 euro per occhiali e lenti a contatto, al quale è stato dato il via libera dal Garante della privacy.

Il voucher sarà molto utile per chi ha bisogno di occhiali da vista o di lenti a contatto, valido per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Grazie al permesso del Garante, da oggi è possibile richiedere il voucher al Ministero della Salute, in via telematica. È molto semplice e possono farlo tutti quelli che rispettano i requisiti imposti dal Ministero della Salute.

A chi è riservato il bonus di 50 euro e come richiederlo

Il bonus di 50 euro per occhiali e lenti a contatto è riservato alle famiglie che hanno un reddito ISEE inferiore alla soglia dei 10.000 euro.

Per richiedere il voucher una tantum, bisogna mandare la domanda per via telematica, accedendo tramite SPID, oppure con credenziali CIE o CNS. Ci si deve registrare su un’apposita applicazione web che sarà disponibile sul sito web del Ministero della Salute.

Una volta effettuato l’accesso, bisognerà presentare il proprio ISEE per superare i controlli INPS e una volta fatto si potrà accede al voucher direttamente dall’app.

Una volta ricevuto il voucher, si potrà utilizzare entro 30 giorni dalla sua data di erogazione, presso tutti i negozi di occhiali correttivi o lenti a contatto accreditati, che potrete trovare anche sul sito del Ministero della Salute.

Se la spesa è già stata effettuata, bisogna presentare la richiesta di rimborso, con ricevuta o fattura della spesa effettuata. Nel momento della registrazione, in questo caso, bisogna quindi inserire il proprio IBAN, in modo tale da permettere al Ministero di accreditare poi i soldi.

Il bonus di 50 euro, come comunicato, potrà essere richiesto una volta sola per persona. Come ogni contributo, ricordiamoci, che anche il bonus occhiali non può essere erogato per spese che già godono di alcune agevolazioni.

Per chi sostiene la spesa nel 2022 o nel 2023, ricordatevi di segnare sullo scontrino che avete richiesto il bonus di 50 euro, in modo tale che in fase di dichiarazione dei redditi questa spesa verrà scorporata dalle spese mediche da riportare in detrazione.